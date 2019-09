Rozhodl jste se ještě minimálně jednu sezonu pokračovat. Musel jste se rozmýšlet stejně jako v minulých letech, nebo to tentokrát bylo snazší?

Byl jsem poměrně rozhodnutý. Sezona se povedla a my se přímo udrželi. I já jsem měl z té sezony dobrý pocit. Můj přínos pro tým byl pořád poměrně velký, o čemž hovoří i mé postavení v kanadském bodování mezi obránci. I když body samy o sobě nejsou všechno, dává mi to pocit, že jsem na tom hřišti pořád potřeba. Druhá věc je samozřejmě rodina. Její podporu samozřejmě mám, ale s Anetkou to úplně přímo neprobírám. Mám navíc ještě spoustu dalších aktivit jako Rumunsko nebo politiku, které to rozhodování malinko komplikují. Na druhou stranu mi přijde líto ukončit kariéru v době, kdy si ještě dva roky mohu zahrát. Třetí sezona může být pro nás stabilizační a když nám to klapne a nikdo se nezraní, tak se můžeme reálně prát o play-off. Chceme potvrdit, že do toho superligového pelotonu stabilně patříme.

Jak moc při tom rozhodování pomohla perfektní druhá polovina sezony, kdy jste po stíhací jízdě nakonec vybojovali přímou záchranu?

Je to tak. Počítal jsem si to, a vyjma zápasů s Vítkovicemi a Bohemkou, kdy jsme dostali trochu na zadek, to byly všechno vyrovnané zápasy i se špičkou ligy. Důvodem byla i postupná stabilizace kádru. Nejprve přišli Radek Krajcigr s Petrem Novotným, poté je doplnili také Jarda Ekl a Tomáš Kadlec. Než si to celé sedlo, chvíli to trvalo. V lednu a v únoru jsme to potvrdili také větším bodovým ziskem a nakonec to zachránili.

Do nového ročníku ale vstupujete bez posil a se stabilizovaným kádrem.

Ano, to byl jeden z cílů. My jsme už loni přivedli i na úroveň Superligy poměrně drahé posily a byli rádi, že jsme je letos udrželi. Domluva s nimi je tady ale víceletá. Potřebovali jsme také, aby se dal do kupy Milan Tichý, což se povedlo. Jinak jsme do toho nechtěli moc sahat. Stále více se nám rozehrávají i mladí kluci a zejména Honza Spilka podává teď výborné výkony. Nějaké poloposily z Prahy sem už teď tahat nechceme.

Přesto, nečekáte ještě na nějaké potenciální změny krátce před startem sezony?

Záleží na zdravotním stavu Dominika Jansy nebo Dana Štěrby. Jinak je to ale otázka především zranění. Pořád máme v kádru zhruba dvacet hráčů a dá se to odehrát i s tím. Upřímně řečeno sehnat posilu do České Lípy je těžké. Často je pro kluky z Prahy lákavější třeba alternativa Mladé Boleslavi a Kladna. My to tady držíme spíše srdcem, jsme dobrá parta a ne každý sem vždycky zapadne. Chceme z toho mít především radost, než abychom se za každou cenu honili za výsledky.

Máte za sebou dvě sezony s přímou záchranou bez nutnosti účasti v play-down. Přehodnotili jste letos cíle tak, aby to třeba vyšlo v této sezoně už do play-off?

Rádi bychom tam nakoukli. Nemá cenu si mazat med kolem pusy, že máme na to být v první pětce nebo v první šestce. Na druhou stranu věříme, že bychom bodově mohli dotírat na osmičku a poprat se o sedmé místo. Spodek tabulky je tradičně vyrovnaný a bude záležet na detailech. Loni jsme například nesmyslně prohráli s Brnem, Znojmem a na Vinohradech ztratili body v posledních vteřinách. Pokud se toho vyvarujeme, máme šanci. Motivace tam postoupit tu určitě je.



Čeká vás však opravdu podivný los, kdy do Vánoc odehrajete až deset domácích zápasů a ve druhé části sezony budete hrát především venku. Začátek sezony asi bude hodně důležitý, že?

Určitě. Doma je zkrátka doma. My jsme parketovým týmem a hodně mužstev hraje Superligu na gumě. Je tu specifické prostředí a musíme tu urvat hodně bodů. Můžeme se spolehnout na dobrou kulisu a soupeřům se tu i vzhledem k náročnému cestování nehraje úplně dobře. To, jak se losuje sezona je ale pro mě záhada. Vidím jako normální hrát doma – venku. Rozlosování nerozumím. Chápu, že se něco přeloží kvůli televizi, ale tohle je přes čáru. Je to škoda, protože prakticky během měsíce a půl hrajeme doma deset zápasů a odnesou to i fanoušci. Může se stát, že je to nebude bavit a nebudou chtít týden co týden na halu docházet. Těžko se pak pracuje s fanouškovskou rodinou a je to pro nás i horší i z hlediska propagace.



Na úvod sezony vás čeká těžký zápas s Tatranem Střešovice. Duely na zimním stadionu ale mají parádní atmosféru a tradičně se v nich vybičujete k výborným výkonům. Těšíte se?

Nic lepšího si přát nemůžeme. Tatran je těžký a atraktivní soupeř a navíc u nás hraje v rámci prvního televizního utkání sezóny na českolipském zimním stadionu. Snažili jsme se dohodu s Unií a televizí tlačit na co nejdřívější termín z důvodu počasí a celkové teploty. Podařilo se to na jedničku.

Jak těžké bylo po uveřejnění termínu TV utkání začít rychle jednat a připravovat půdu pro uspořádání zápasu?

Dohoda byla rychlá. TV utkání se zde bude konat již poněkolikáté a všechny strany znají organizační náležitosti. Takže je to o mnoho jednodušší, než v roce 2017, kdy tu byl první zápas. Česká televize zná specifikaci, vedení Sportareálu zase požadavky z druhé strany a komentátoři vědí, že se vyplatí přibalit čepice. Samozřejmě, nabídka přišla rychle a museli jsme reagovat a vše narychlo zajistit, věřím ale, že zimní stadión bude v pondělí opět plný a všichni si to užijeme.



Jakou očekáváte atmosféru a kolik si myslíte, že by tentokrát mohlo dorazit diváků?

Věřím, že se budeme opět blížit k plné tribuně, což je nějakých 1200 diváků. Atmosféra byla vždy dobrá. Navíc se nám před televizními kamerami dařilo hrát vyrovnané zápasy, které atmosféře pomáhají. Proto doufám, že to potvrdíme s Tatranem i nyní.



Ostatně na Tatran umíte, ve dvou domácích zápasech jste ho dokázali pokaždé porazit. S jakým bodovým ziskem byste byl spokojen tentokrát?

Obecně chceme do sezony vstoupit dobře. Po Tatranu nás čekají i souboje s Pardubicemi a Libercem a z každého utkání můžeme určitě brát body. V pondělí bych tedy byl spokojen s výhrou. Tatran zde ještě v lize nedokázal vyhrát a věřím, že tuhle sérii příští týden ještě protáhneme.

Radek Barkman