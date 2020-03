Živíte se jako kondiční trenér. Jste nyní bez práce?

Bohužel ano, od pátku jsem bez práce. Nicméně připravuji pro klienty online videa zdarma, kde si se mnou budou moci zacvičit alespoň z pohodlí svého domova, případně venku na zahradě za využití vlastní váhy. A tak, aby si mohl zacvičit každý.

Staráte se o kondici sportovců v několika klubech. Jak s nimi teď pracujete?

Od pondělí je ve všech klubech, kde trénuji, přerušena činnost do odvolání. Proto jsem hráčům připravil alespoň plán na doma. Stejně tak i sportovcům, které trénuji individuálně.

Jak jsou na tom lidé v Česku s fyzickou kondicí a s imunitním systémem?

Já pevně doufám, že dobře. Na druhou stranu – někteří lidé teď mají oslabenější imunitní systém, bývá tomu tak vždy na začátku a konci zimy, kdy se běžně šíří chřipkové epidemie. Posilovna i tělocvična představují ideální místo k nákaze. Různí lidé zde sáhnou na jednu činku několikrát za den, není prakticky možné udržet hygienická pravidla. Proto je dobře, že došlo k razantním opatřením, kterým v současnosti čelíme.

Co je největším problémem dnešní společnosti z pohledu sportování a udržení si zdravého stylu?

Nedělal jsem si žádný průzkum, je to jen můj soukromý názor. Dnešní mládež má širokou nabídku různých zájmových kroužků a aktivit. Nicméně žijeme v době sociálních sítí a smartphonů, které dnes mladí denně sledují. Pohyb je až v pozadí. Vidím to u své matky, která učí na střední škole. Dříve sportovala většina třídy, dnes je to minimum, a to se pak projevuje i na častých zraněních při běžných činnostech.

Pokračujte.

Samozřejmě, že výjimky se najdou všude. Nicméně dostupných informací a rad je díky internetu až moc, což někdy vede k rozhodovací paralýze. Doporučoval bych vybrat typ pohybu, který vám bude sedět co nejvíce. Lze začít třeba s během v přírodě a jen dvakrát týdně, aby si člověk vytvořil pravidelný návyk.

Jak lze imunitní systém nejrychleji posílit?

Zaměřil bych se na zvýšený příjem vitamínů a minerálů. Zejména pak zvýšení dávek vitamínu C a vitamínu D, které posilují imunitu. Vitamín D můžeme načerpat ze slunce, vzhledem k tomu, že se dělá hezky a pobyt v přírodě není zakázán, je to ideální řešení. Dále bych pak navýšil příjem zdravých tuků omega 3 z ryb a ořechů. Posilnil bych také zdraví střev, kde se imunita z velké části tvoří, například kefírem nebo kysaným zelím. Naopak bych vyřadil příjem průmyslově zpracovaných potravin a místo toho připravoval jídla přímo ze zdravých surovin.

Existují i cviky na posílení imunitního systému?

Žádný zázračný cvik na posílení imunity není. Ale imunitu posílíme pravidelným cvičením, momentálně hlavně s vlastní vahou, jógou, během nebo jen procházkami do přírody. Stačí párkrát za týden.

Může být epidemie koronaviru pozitivní v tom, že lidé začnou víc myslet na své zdraví?

Doufejme, že ano. Já mám šestnáctiměsíční dvojčata a ženu na mateřské. Začal jsem si uvědomovat možná rizika. Proto je dobře, že byla přijata nutná opatření k zamezení šíření nákazy. Je třeba je přečkat v pozitivním naladění a začít si více vzájemně pomáhat.