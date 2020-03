Dle trenéra České Lípy Karla Kruliše je ovšem scénář pokračování ročníku 2019/2020 už tak trochu utopií. „Myslím si, že by se měla sezona ukončit co nejdříve. Kromě Chrudimi už ani nikdo netrénuje,“ říká v rozhovoru pro Českolipský deník Karel Kruliš.

Svaz pracuje se dvěma variantami. Buď se sezona ukončí za současného stavu, tedy po dvaceti kolech, nebo se zápasy dohrají. Klíčovým termínem je v rozhodnutí 14. duben. Je reálné, že se ještě hrát bude, nebo je to jen spíš takové čekání před definitivním ukončením sezony?

Podle mě už je to jen takové čekání, kdyby nouzový stav nějakým způsobem náhodou polevil. Myslím si ale, že by se měla sezona ukončit co nejdříve. Výkonný výbor by měl vyhlásit mistra, v tabulce je to nyní Chrudim. Bez vyhlášení mistra by to nešlo, i vzhledem k Lize mistrů. Zároveň už jsou známí mistři v druholigových skupinách, dva týmy by tedy šly dolů.

Nyní by sestoupily celky Hodonína a Vysokého Mýta. Byl byste ale pro takový scénář, i kdyby Česká Lípa okupovala sestupové pozice?

Ano, byl bych pro, i kdybychom měli sestupovat. Byli bychom asi hodně naštvaní a někdo se zřejmě bude cítit dotčený, ale kulatý nesmysl prostě musí jít za takových okolností stranou. Je to složitá situace, takové rozuzlení se mi ovšem zdá nejspravedlivější. Dvacet kol ukázalo hodně.



Pořád je ve hře varianta, že se bude sezona dohrávat. Udržujete hráče v tréninkovém procesu?

Z ligových týmů už trénuje snad jenom Chrudim, Teplice své hráče poslaly domů. Stejně tak i Sparta Praha. My jsme hráčům nic nepřikazovali, jen jsem jim napsal, ať se dle svého uvážení udržují v kondici. Je to na nich. Ano, dohrát se sezona ještě může, ale osobně tomu už nevěřím.

Pracujete tedy už v současné době na podobě kádru pro další sezonu?

Mám truhlářství, chodím normálně do práce, ale občas už mě něco k další sezoně napadne. Chci současný kádr udržet pohromadě a zatím nemám signály, že by chtěl někdo odejít. Věřím tak, že kádr udržíme. Zároveň mám představu o dvou posilách.



Jména z vás asi nedostanu, ale jaké posily by to měly být?

Jména teď opravdu neřeknu, ale tíží nás obranná fáze a chtěl bych ještě posílit útok. Kluci dávají celkem dost gólů, přesto je naše produktivita slabá. K absolutní spokojenosti máme vyřešený jen brankářský post, kde jsou dva kluci, kteří jen potřebují nabrat zápasové zkušenosti. Chceme jednoho hráče do obrany a jednoho do útoku.



Koukáte na posily i z 2. ligy?

Abych řekl pravdu, na druhou ligu nekoukám. Před dvěma lety jsme usilovali o Mečíře z Jablonce, ten ale řekl, že nikam dojíždět nebude. Ne, že bych kvůli tomu druhou ligu zavrhl, ale zajímám se převážně o hráče z VARTA futsal ligy.

Jak moc je pro vás ubíjející být během sezony bez futsalu?

Je to strašné. Ubíjející. Opravdu. Za ty roky jste už naučený na nějaký režim a systém. A člověku najednou chybí srandy i emoce, které na zápasech a trénincích zažívá. Najednou všichni zjišťujeme, jak moc nám tyto věci chybí, i když jsou to mnohdy nervy. Je to na druhou stranu i k zamyšlení. Pořád je to jen futsal, mnohem důležitější je zdraví nás všech. Proto by se nemělo myslet v první řadě jen na peníze. Přesto mi to všechno kolem futsalu strašně chybí. Já mám ale naštěstí výhodu, že mám ještě druhý mančaft v truhlářské dílně. Doma tak naštěstí nesedím.