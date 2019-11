/ROZHOVOR/ Sestřelit nováčka! Takový je cíl futsalistů České Lípy v dalším domácím ligovém utkání, Démoni v pátek od 20.30 vyzvou Dynamo České Budějovice. „Je to silný tým na dobré cestě,“ říká před zápasem trenér České Lípy Karel Kruliš.

Trenér českolipských Démonů Karel Kruliš. | Foto: Deník/Vít Černý

Jak moc vám proti Českým Budějovicím sedí termín povinná výhra?

Nesedí mi vůbec. Je to silné mužstvo, které se sice zprvu rozkoukávalo, ale je na dobré cestě. Koneckonců má víc bodů než my. Pokud to zvládneme, nebude to povinná výhra, ale dost těžká výhra.