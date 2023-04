Minulou sezonu byl střeleckým tahounem. Letos se jeho role proměnila. Zkušený českolipský florbalista Radek Krajcigr nasbíral v základní části 47 bodů (29 branek, 18 asistencí).

Radek Krajcigr, českolipský florbalista. | Foto: Vít Černý

Sám ale říká, že jeho postavení v týmu se mění. „Nebyl jsem nejproduktivnějším střelcem. Spíše jsem přihrával a snažil se, aby na hřišti byly přínosem moje zkušenosti,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Radku, pro Lípu jste zachránili Superligu. Ovšem vysněné předkolo play-off vám zase uteklo. Jaká to byla, podle vás, sezona?

Letošní sezona se vlastně moc nelišila od těch ostatních z pohledu České Lípy. Jako každý rok jsme dokázali překvapivě porazit a nebo potrápit velkého favorita. Naopak jsme dokázali ztratit zbytečné body s týmy okolo nás, nebo dokonce pod námi. Stalo se tradicí, že jdeme do posledního kola s nejasnou představou, jak to vůbec dopadne. Letos jsme ten poslední zápas základní části nezvládli, zaslouženě jsme tak hráli o záchranu.

Série proti Karlovým Varům byla dramatická. Rozhodli jste v rozhodující bitvě na domácí půdě…

Série proti Varům byla hodně náročná. Jako bychom zapomněli na skutečnost, že play-down je „jiná soutěž.“ Šli jsme do ní jako favorité. Vary nám na domácí palubovce jasně ukázaly, že to tak snadné nebude. Nevím, jestli jsme do podcenili a nebo to bylo tím, že Vary se na tuhle sérii připravovaly defacto od půlky sezony. K nim jsme pak rozhodně neodjížděli s úlohou favorita. Ale s pokorou a úctou k výkonům soupeře. Hráli jsme zodpovědněji, to se nám vyplatilo a srovnali jsme sérii na 2:2. Následná přetahovaná o každý bod v sérii byla určitě divácky atraktivní. Vary předvedly fantastický výkon, přál bych jim záchranu.

Proč se to play-off nepovedlo? Už jsme zmínili zbytečné ztráty proti soupeřům, kde jste měli bodovat…

Přesně, jak říkáte. To je náš každoroční problém. Nesmyslně ztrácíme body v zápasech, kde bychom rozhodně neměli. Pořád máme pocit, že je do konce sezony je hodně času a že to pak můžeme urvat jinde. Takhle k tomu ale nejde přistupovat.

Jakým přínosem byly tři mladé ústecké posily?

Byl to určitě velký přínos. Peši (Jan Peška) vletěl do sezony, jako uragán. Byl nový, neokoukaný, soupeři na něj nebyli vůbec připravení. Vytvářel jsem mu šance a on je dokázal proměňovat. Pro mně jeho přítomnost a šikovnost byla svým způsobem změna. Ze střelce jsem se stal nahrávačem. Beru to jako přirozený vývoj zkušeného hráče. Naše souhra mě bavila.

Takže už chcete góly raději připravovat?

Moje role v týmu se letos trochu proměnila. Nebyl jsem nejlepším střelcem, ale spíše jsem přihrával. Snažil jsem se, aby byly moje zkušenosti na hřišti přínosem.

Máte po sezoně. Jak trávíte volný čas?

Z konce sezony mají největší radost především doma. Máme čtyřletého syna, takže volný čas se teď snažím věnovat hlavně rodině. Až bude lepší počasí, začneme plánovat nejrůznější společné výlety a aktivity.

Budete i v další sezoně pokračovat v českolipském dresu?

V Lípě mi tento rok končí smlouva. Co bude dál je zatím ve hvězdách. Letos mi bude 30, vnímám to jako takový životní mezník. Víc nad tím teď přemýšlím. Po sérii play-down jsem si chtěl od fotbalu trochu odpočinout. Ale už brzy se určitě sejdeme s vedením České Lípy a budeme se společně bavit, co bude dál. Zatím to nechávám otevřené.

Jak se vám líbí letošní rozložení sil v nejvyšší florbalové soutěži? Střešovice byly v základní části brutálně suverénní…

Tatran má letos fantastickou sezonu. Přesto se nám proti nim v prvním zápase, který se hrál ve Znojmě, podařilo odehrát naprostou vyrovnanou partii. Jsem zvědavý, jak zvládnou semifinále proti Mladé Boleslavi. První dva zápasy ukázaly, že to nebude vůbec jednoznačné. Ten bodový propad mezi prvním a posledním týmem je žalostný. Ale týmy v horní části tabulky mi přijdou rok od roku vyrovnanější.

Sledoval jste marný boj Ústí nad Labem v play-off první ligy?

První ligu a její play-off samozřejmě sleduji. Jsem fakt zvědavý, jak to dopadne. Pražští Butchis mají sezonu suverénní. Podobně, jako Tatran. V play-off se ale může stát cokoliv. Věřím, že právě Butchis si vybojují přímý postup do Superligy.

Měl by se tým České Lípy do další sezony změnit?

Zatím nemám představu, jak bude tým pro příští sezonu vypadat. Je tam pár mladých a šikovných odchovanců, k tomu několik starších a zkušených hráčů. Je to ideální kombinace, ale nedostatečná. Určitě by to chtělo přivést nějaké silné individuality.

Můžete popsat, jak florbalista v České Lípě všechno stíhá? Rodina, zaměstnání, zápasy, tréninky ale i nutný odpočinek a regenerace?

To by nejlépe dokázala popsat moje manželka (smích). Ale teď vážně. Důležité je hlavně pevné rodinné zázemí, ze kterého musí vzejít maximální tolerance a podpora. Bez té by to prostě nešlo. Mám pracovní dobu, která tomu všemu moc nepomáhá. Denně odcházím z práce v půl páté. Vzápětí odjíždím na trénink nebo odcházím do fitka. Doma mi ale moc fandí, vše je přizpůsobené tomu, abych mohl takhle fungovat. Také v práci jsou tolerantní. Takže když se hraje ve všední dny, nemám s tím žádný problém. Odpočívám spíše aktivně, protože když nejsem v práci nebo na florbale, snažím se být s mojí rodinou. Regenerace? Hodně rád chodím do sauny.