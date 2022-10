V nominaci jste nechal jedno místo volné…

Stále zbývá ještě měsíc, což je hodně času. Doufám, že se nic nestane a nepřijde žádné zranění. S dalšími holkami jsem v kontaktu a předem domluvený, jak by situace mohla vypadat.

Pohár BJK: Češky ve finále bez Kvitové. Oporami budou Krejčíková s Plíškovou

Tým je postavený okolo Krejčíkové, která teď vyhrála dva turnaje v řadě. Ve finále v Ostravě dokonce porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Co na její formu říkáte?

Bylo úžasné sledovat turnaj s takovým obsazením. Viděl jsem spoustu výborných zápasů a musím říct, že hodně holek hrálo skvěle. Bára ve finále zvítězila a ještě porazila první hráčku světa, což je skvělé.

Šwiateková bude Polkám chybět. To vám hraje do karet.

Polský tým je obrovsky oslabený. To, ale neznamená, že se tam ukážeme a vyhrajeme. Je potřeba první utkání zvládnout a pak si to případně rozdat s Amerikou o postup. Mám v hlavě pouze cíl postoupit ze skupiny. Pak už se může stát spousta věcí.

Pro čtyřhru máte k dispozici Krejčíkovou se Siniakovou, tedy první pár světa. To je velká zbraň, co?

Pro kapitána je vždy příjemné, když má široký kádr, více možností a momentálně nejlepší pár světa. I když se čtyřhra nehraje podle stejných pravidel jako na grandslamu. Věřím v sílu týmu, do dvouhry můžeme nasadit spoustu holek.

Finálový turnaj se odehraje bezprostředně po Turnaji mistryň. Je to velká komplikace?

Není to úplně šťastné. Přesun z Ameriky do Evropy bude náročný. Jsem rád, že holky, které budou na Turnaji mistryň, přislíbily účast. Musí být ale připraveny i všechny ostatní. Hrozně rád bych viděl tenhle formát v jiném termínu než na konci roku, protože to nenahrává spoustě hráčkám. Dřív, když hrál jeden tým proti druhému v přímém finále o pohár, tak se to týkalo osmi hráček, které si prodloužily sezonu. Teď jich tam bude odhadem padesát a jenom čtyř nebo pět ten pohár zvedne nad hlavu. Ale je to tak, jak to je.