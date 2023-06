V Lyžařském areálu Popelka v Lomnici nad Popelkou si dali dostaveníčko vyznavači běhu, aby se zapojili do dalšího, v pořadí už pětatřicátého ročníku Krosu Popelka. Ten byl součástí projektu Tipsport Sportuj s námi a přitáhl pozornost 130 běžců.

V Lomnici proběhl 35. ročník Krosu Popelka. | Foto: archiv pořadatelů

„Očekávali jsme o něco víc běžců, potvrdil se trend, že veřejnost v posledních letech trochu zlenivěla. Ale ono se to zase třeba vrátí. Kdo dorazil, ten si to moc užil, úplně fantasticky se nám vydařilo počasí. Běžně dáváme za každou kulatou účast jubilejní trička, ale letos to nikomu nevyšlo a za pětatřicátou jsme neudělili. Ano, skutečně je tam jeden člověk, co absolvoval všechny ročníky a shodou okolností to jsem já,“ usmíval se Petr Pivrnec z pořádajícího Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou.

Jako první mezi sebou o ceny od 9,30 hodin zabojovaly děti, pro něž byla v souladu s věkovými kategoriemi připravena široká škála tratí od padesáti metrů do dvou kilometrů. V 11 hodin vyrazili do akce dospělí v rámci tradičního krosu v náročném zvlněném terénu Krkonošského podhůří na 8500 metrů. Do cíle se dostal nejrychleji Jiří Vavruška reprezentující Kerda Sport Liberec, letitý rekord Václava Paříka ze Sparty Praha z roku 1991 ovšem opět odolal.

„Závod opět doprovázela skvělá atmosféra, setkávají se celé rodiny, fandí dětem… Je to pěkné. Malí běžci za své výkony obdrželi medaile a drobné věcné ceny, dospělí se mohli těšit mimo jiné na sportovní výživu,“ uvedl Petr Pivrnec.

Výsledky 35. ročníku Krosu Popelka – muži 8500 m celkem: 1. Jiří Vavruška (Kerda Sport Liberec) 31:46,1 min, 2. Šimon Sucharda (LSK Lomnice nad Popelkou) 33:27,5, 3. Štěpán Sucharda (AK Lomnice nad Popelkou) 35:23,3.

Ženy 8500 m celkem: 1. Aneta Drobníková (ČKS SKI Jilemnice) 37:18,8 min, 2. Dagmar Kynčlová (DK Jilemnice) 39:54,5, 3. Martina Dlouhá (LSK Lomnice nad Popelkou) 43:39,4.

AUTOR: Michaela Kratochvílová