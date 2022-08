Jak vypadá kádr Démonů před novou sezonou?

Letošní složení kádru bylo velice zajímavé, hlavně jsme potřebovali okysličit, což se podle mě povedlo. Přivedli jsme do klubu čtyři nové hráče, i když jeden u nás působil už na konci loňské sezony. Příchod a dotažení Radka Hrdého z Mělníku bylo prioritou, jelikož na něj se vázali další potencionální posily, a to se povedlo i díky korektnímu jednaní s Pavlem Šubou, za což mu děkuji. Další dva hráči jsou Petr Výborný a Martin Macháček. Oba přichází z Rapidu Ústí nad Labem, kde opět zafungovala skvělá domluva s panem Čapkem, za což také děkuji. Čtvrtý hráč, Muamer Mešić, byl vytipován ve velkém fotbale a pevně věřím, že bude dobrou posilou. Jinak kádr zůstal pohromadě, včetně dvou hostujících hráčů z Plzně Lukáše Lecjakse a Karla Rozbouda.

Měli jste i nějaké hráčské odchody?

Odešel Matěj Maur, kterému skončilo hostovaní z Plzně a s největší pravděpodobností Jonáš Klimt, který dá přednost studiu, které potřebuje dodělat. Velkou ztrátou je odchod Milana Bialeka, kterého jsme vypiplali po třech sezonách u nás ke stabilnímu pilíři první čtyřky. Milan využil nabídky Liberce a jde si zkusit nové angažmá. Přejeme mu mnoho úspěchů a budeme se těšit, že se opět někdy vrátí.

Jak u vás vůbec probíhá letní příprava?

Letní příprava začala 27. července, měli jsme odcestovat do Brna na již tradiční turnaj hodonínských borců Česko-slovenského přátelství, ale jelikož se nedaly týmy dohromady, turnaj se konal bez nás a Hodonínu. Dále pokračujeme ve třídenním cyklu pondělí a středa systémem hala, beach, hala. Na programu jsou dohodnuté přátelské zápasy, V pondělí 15. srpna se utkáme s týmem Reas Česká Lípa, 17. srpna s Rapidem a 22. srpna s Kladnem.

Přivedl jste z fotbalu Muamera Mešiće. Můžete nám o něm prozradit víc?

Muamer byl vytipován pro jeho kreativnost a chuť pracovat. Je to univerzál, který má velký potenciál a jsem přesvědčen, že pro nás může být přínosem.

Na jaké umístění v letošní sezoně cílíte? Loni se vám povedlo vyhnout sestupu.

Letos už bych si přál se opravdu vyhnout sestupovým starostem, ale jak víme, tak přání je jedna věc a realita druhá. Pokud vše půjde dobře a vyhnou se nám zranění klíčových hráčů, tak minimálně účast v play off je našim cílem.

Ligu opustily Teplice, Sparta začíná od znovu, k tomu tři nováčci. Jak moc bude soutěž podle vás vyrovnaná?

Je velká škoda, že Teplice odešly z ligy, jelikož jejich přínos byl v soutěži velice znát. Už i díky tomu, že tam hráli kvalitní hráči. Ale bohužel se jim nepovedlo vyhrát mistrovský titul tak vše rozpustili, je to škoda. Sparta? To je vždy a každou sezonu velký otazník, ale Beni Simitči je starý lišák a vždy udělá něco, co mu udělá velký a silný tým.

Co říkáte na nováčky soutěže a kdo z nich bude nejnebezpečnější?

Co se týká třech nováčků v lize, tak zatím nejvíce favorizuji Spartak Perštejn, který do svých řad přivedl velice zkušené borce. Troufnu si říct, že to bude překvapení ligy, jelikož David Filinger je ambiciózní a nenechal nic náhodě, tak slušně doplňuje. SKUP Olomouc bude určitě silným soupeřem, ale myslím, že bude znát rozdíl mezi první a druhou ligou. No a třetí nováček, ten to asi bude mít nejtěžší. Vysoké Mýto je tradiční klub a myslím, že do ligy patří, ale myslím, že se opět ukáže rozdíl mezi oběma ligami.

Kromě vedení českolipských Démonů jste ve vedení futsalu. Jak hodnotíte změnu na postu předsedy a nově vedená jednání Výkonného výboru SFČR?

Přiznám se, že jsem velice rád, že jsem mohl být součástí rodící se změny, a to ve všech směrech vedení futsalového svazu. Nově zvolený předseda Radek Lobo je skvělý manažer a protřelý z vedení firmy. Nejen naše liga žila tak trochu svým životem, ale teď to vše dostává obrysy fungujícího úseku, který má co nabídnout. Radek má vedle sebe dva skvělé pomocníky, a hlavně se zkušenostmi s futsalovou problematikou. Petra Panchartková je ta něžná část týmu, ale jinak je ostrá jak břitva a umí si zjednat pořádek. Daniel Kolman je opět člověk na svém místě, jelikož jeho dlouholeté zkušenosti a kontakty se dají krásně spojit ve prospěch futsalu. Takže když to shrnu, pokud nám futsalová obec dá šanci využít tento potenciál, který teď ve vedení svazu je, myslím, že to bude slavit úspěch. Ale věřte mi, nic nejde hned a vše má svůj čas.

Zdroj: futsalliga.cz/Michal Pavlík