Vedení klubu reagovalo, na pondělním tréninku oznámilo dvě posily. Jména hráčů redakce před uzávěrkou článku neznala. „Každého hráče si beru zvlášť, řešíme to, bavíme se. Desáté místo je pro nás neakceptovatelné. Měli bychom hrát střed tabulky. Věřím, že se zvedneme,“ má jasno trenér českolipských Démonů Karel Kruliš.

Před repre pauzou jste doma podlehli Teplicím. Přitom výkon rozhodně nebyl špatný.

To je pravda. Byli jsme ve vedení. Pak jsme ale vyrobili dvě velké individuální chyby a dostali soupeře do vedení. Přitom jsme šance měli. Druhý poločas to bylo vabank. Vyloučení Bejdy a následná penalta poslala Teplice do klidu. Zkusili jsme hru bez brankáře a zahráli to slušně. Takové čtyři šance jsme nedali, doplatili jsme na špatnou koncovku.

Když jste zmínil individuální chyby. V závěru utkání proti Ústí jste soupeři podobnou chybou darovali vyrovnání.

Samozřejmě jsou to věci, co nás sráží dolů. Je to těžké. Z toho bloku desetkrát vyjedete a pojedenácté to nevyjde. Proti Teplicím to byly hrubky. U prvního gólu se to mělo kopnout na tribunu a byl by pokoj. U druhého chtěl brankář Mareš rychle rozehrát, ale dopadlo to blbě. Pracujeme na tom, máme teď 14 dní, abychom se dali dohromady. Do dalšího zápasu nás čekají čtyři tréninky plus dva kondiční. Musíme se dát do kupy a zapracovat hlavně na hlavě.

Vy jste prohráli šest zápasů v řadě, z toho nezdary v Liberci a Ústí byly opravdu zbytečné. Psychika hráčů je asi trochu otřesená, ne?

Já si beru každého hráče zvlášť. Řešíme to, bavíme se, telefonujeme…Neustále na tom pracujeme, potřebujeme dát kluky do většího klidu. Po Ústí jsme to chtěli nějak změnit, ale na Slavii se to vůbec nepodařilo. Na pondělním tréninku jsme přivítali dva nové hráče. Desáté místo je neakceptovatelné.

Přitom jste dobře začali, ze čtyř zápasů jste vydolovali sedm bodů. Pak ale přišla výsledková bída.

Smolně jsme prohráli v Liberci, podobně to bylo i v Ústí. Oba zápasy jsme měli ve své moci. Máme zkušený tým, který by to prostě měl udržet. Proti Chrudimi a Teplicím jsme sice také prohráli, ale měl jsem ze hry dobrý pocit. My ale musíme porážet týmy, co jsou na naší úrovni. V lize jsme čtyři roky, měli bychom hrát ve středu tabulky a bojovat o play-off. To znamená čtvrté, až šesté místo. Nechceme být na chvostu. Každý rok je to stejné. V určitém zápase selžeme a pak se to s námi táhne delší dobu. To je náš problém. Slavia nám dala lekci. Ale za stavu 2:0 jsme mohli snížit. Místo toho dostaneme třetí gól a jsme dole.

Zdá se, že herně jste lépe obstáli proti silnějším soupeřům. Naopak proti Liberci a Ústí to haprovalo. Nemohli hráči tyhle dva zápasy trochu podcenit?

Podcenění? To si nemyslím. Proti silnějším týmům více bráníte. Buší do vás, míč mají na noze tak 70 procent zápasu. Oni tvoří, my můžeme hrát na protiútoky. Na druhou stranu jsou zápasy, kdy musíme tvořit my. Jakmile jsme mírným favoritem, tak nás to svazuje. Mě se třeba líbil zápas proti Chrudimi, to bylo z naší strany dobré. Nám prostě více sedí „zaparkovaný autobus“, než abychom museli tvořit. Soupeř nás pak trestá z protiútoků. To je takový nešvar.

Už po zápase na Slavii jste říkal, že na vás kluci působí unaveně. Pauza tedy rozhodně přišla vhod, viďte?

Určitě! Musíme si uvědomit, že všichni hráči normálně pracují. Někteří jsou v práci i do půl šesté. Pak letí do Lípy na trénink a večer domů. Ten poslední týden byl pro nás hodně náročný. Během šesti dnů jsme hráli tři zápasy. Proti Teplicím se ta hra zlepšila, na tom můžeme stavět.

Do akce půjdete v pátek 5. února, kdy hostíte Mělník. Pak na vás ale čeká vražedný los – Plzeň, Chrudim, Slavia.

Věřím, že v utkání proti Mělníku se můžeme odrazit. Smůla je, že pak nás čekají tři extrémně těžké zápasy. Musíme je herně zvládnout. Potom přijdou teprve „naše“ utkání. Pokud chceme do play-off, tak na konci musíme všechno vyhrát. Je potřeba se na to dobře koncentrovat.

Budete se na tréninku zaměřovat na nějaké konkrétní záležitosti?

Jsou tady dva noví hráči, takže bude potřeba je do týmu zapracovat. Nějaké změny tam budou, ale rozhodně nic zásadního. V podstatě pojedeme ve stejném módu. Musíme udělat maximum, abychom se dostali do pohody a měli čistou hlavu. Po Slavii jsme si hodně nahlas řekli některé věci. Už proti Teplicím tam bylo zlepšení. Pevně věřím, že se budeme zlepšovat i po pauze.

Jak snášíte tuhle podivnou sezónu, která je hrubě ovlivněna opatřeními v rámci koronaviru?

Je to samozřejmě náročnější. Nejde jen o koučování, ale i o chod celého klubu. Vedeme to s Jirkou Šubrtem. Denně debatujeme, voláme si. Dva měsíce jsme jenom trénovali. Chodilo na nás pár fanoušků, ale i těch je mi líto, že nemůžou do haly. Je perfektní, jak vypadají streamové přenosy. Hodně se na tom zamakalo, má to kvalitu, vypadá to pěkně. Ale samozřejmě radši máme fanoušky v hale, je cítit jejich podpora.