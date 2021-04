Pro trenéra Karla Kruliše to bylo opravdu těžké období. Nezbývá, než se z něco poučit a pomalu se připravovat na další sezonu. Všichni v kabině Démonů věří, že bude jednoznačně lepší. „Do další sezóny musíme trochu změnit strukturu rozestavení na slabé, silné a nám vyrovnané týmy. Budeme se muset soustředit na to, co budeme na kterého soupeře hrát a zkusit na to dbát,“ zdůraznil kouč českolipských futsalistů.

První otázce se nevyhneme. Jak hodnotíte poslední sezonu, která se vám hrubě nevydařila?

Tento ročník se nám nehodnotí vůbec dobře, samozřejmě byl hodně nepovedený. Musíme na něj proto rychle zapomenout, připravovat se na další a zkusit odčinit tu ostudu, kterou jsme si sami udělali.

Přitom začátek sezony nebyl špatný, po koronavirové pauze se vám ale vše sypalo, jako domeček z karet.

Nevím, jestli nás koronavirová pauza nějakým způsobem rozhodila. Přípravu jsme měli dobrou. Jak před sezonou, tak právě v té covidové prodlevě. Všechno prostě vypadalo dobře. Následně jsme odehráli dva špatné zápasy, propadli se, jeli tabulkou dolů a už se z toho nedokázali vyhrabat.

Kde se tedy podle vás všechno zlomilo?

Sezona se zlomila asi zápasem v Ústí, kde jsme za půl minuty prohráli vyhraný zápas. To byl asi odraz té naší velké mizérie. Potom se to s námi vezlo, měli jsme to prostě v hlavách. Pak se nám nepodařily další zápasy, ve kterých jsme dělali stejné chyby. Zápas s Ústím byl pravděpodobně tím klíčovým.

Proti silným soupeřům jste přitom sehráli opravdu velmi dobré zápasy. Jenže ani tady to bodově nevycházelo…

Jsou silní soupeři, kteří pro nás byli výzvou. Musím říct, že jsme teď jako tým opravdu dobře pracovali a zlepšili futsalovou stránku věci. Vyhovovalo nám proti nim hrát vyrovnanou futsalovou partii. Tím pádem tyhle zápasy vypadaly úplně jinak, než například zápasy proti týmům, které nejsou tak futsalově vyzrálé. Příkladem je Mělník, Budějovice anebo nováček z Brna. Tady těch futsalových prvků bylo málo. Je to spíše systém nahoru dolu, spíše se to blíží fotbalu. Myslím si, že v tom byla naše výhoda. Proto jsme s těmi silnými týmy dokázali hrát vyrovnané partie.

Pár kol před koncem už bylo jasné, že na play-off nedosáhnete. Tým tak už nebyl pod tlakem, ale situaci to vůbec nezměnilo. Proč?

V této fázi už jsme byli příliš psychicky nalomení, takže už nepomáhalo vůbec nic. Ani dobro, ani zlo, ani nějaké škrty. V těch hlavách to bylo a kluci se od toho oprostit. V tu chvíli, kdy jsme prohrávali 2:0, byla ta deka ještě silnější a my z ní nedokázali vylézt a zvednout se. Když se nám povedlo vyrovnat, tak jsme znovu dostali nějaký laciný gól a byli znova dole. Bylo opravdu těžké se zvedat a zvedat.

Našel by se někdo z týmu, kdo vás vyloženě zklamal?

Nemohu říct, že by mě někdo vyloženě zklamal, protože po celou dobu byl tým pohromadě a všichni jsme byli na jedné lodi. Někdo měl hold lepší formu a někdo horší. Nedokážu tak vyzdvihnout někoho, kdo by mě zklamal ale ani vyloženě toho, kdo odvedl dobrou práci. Všichni k tomu přistoupili profesionálně, všichni makali a jezdili na tréninky. Trénovali jsme, hráli, snažili se to zlomit. Přes to všechno jsme to nezlomili. Takže nedokážu vyhodnotit, jestli byl někdo horší a někdo lepší.

Jak to vypadá s hráčským kádrem do další sezony?

Dohodli jsme se s hráči, že kádr zůstane stejný. Popřípadě ho doplníme o jednoho nebo dva hotové hráče. Potřebujeme nějakého střelce a někoho do obrany. Byli bychom rádi, kdyby v našem týmu nadále zůstal Vítek Hrubý. Jeho prioritou je ale velký fotbal, takže uvidíme, kdo na futsalovém trhu po sezóně zůstane volný. Od toho se odrazíme a popřípadě budeme lanařit do České Lípy nové posily.

Aktuální ročník hrubě ovlivnila pandemie koronaviru. Jak jste to všechno vnímal?

Kvůli koronavirové situaci pro mě byla sezona opravdu hodně náročná. Jak po psychické stránce, tak trošku i po fyzické. Aby vše běželo, jak mělo, bylo potřeba dávat dohromady hromadu věcí. Zápasy vypadaly tak, jak vypadaly. Svaz na nás kladl hodně velký důraz, protože jsme na všechno museli mít potřebné dokumenty. K tomu všemu podpisy a testy. Těch věcí bylo prostě hodně, což bylo velmi náročné. Budu odpočívat dva až tři měsíce. Sednu na kolo, budu si čistit hlavu a uvidím, jak to všechno bude vypadat dál.

Co je potřeba změnit do další sezony?

Do další sezóny musíme trochu změnit strukturu rozestavení na slabé, silné a nám vyrovnané týmy. Budeme se muset soustředit na to, co budeme na kterého soupeře hrát a zkusit na to dbát. Také se musíme zaměřit na zakončení a střelbu, protože to nám dělá problém. Myslím si, že dozadu sice dostáváme hodně gólů, ale díky tomu, že nedokončíme a nedotáhneme ty situace, tak jsme v pasti. Takže se musíme soustředit právě na to, abychom to zakončení dotáhli do zdárného konce.

Překvapily vás výkony některých týmů?

Milým překvapením je pro mě Liberec, který pracuje opravdu dobře. Je vidět, že skvěle pracují na tom, aby stoupali tabulkou, což se jim daří. Takže pro mě Liberec, který na tom maká a líbí se mi jejich práce tady u nás v regionu. Pak mě také překvapil nováček, Žabinští Vlci, kteří s jejich futsalem jsou tam, kde jsou. Nějaké body vybojovali a uhráli. Takže tyhle dva týmy jsou pro mě překvapením.

Může mít tohle složité období dopad na finanční stránku klubu?

Samozřejmě to dopad mít může. Finance teď budeme sbírat složitěji, protože někteří sponzoři se mohou otočit zády právě díky tomu umístění, kterého jsme dosáhli. To je právě to poslední místo, které není moc pěkné. Ale to pouze spekulujeme. Na druhou stranu si myslím, že pokud všechny věci poběží tak, jak mají, tak peníze seženeme. Uděláme nějaké škrty v týmu a budeme muset vyjít s tím, co budeme mít. Uvidíme. Myslím si, že budeme opět nachystaní a minimálně příští sezónu finančně stabilní. Budeme hospodařit znovu tak, jak jsme hospodařili doposud.