Vyhrocené utkání, ve kterém sudí rozdali hned šest žlutých karet, začali lépe hosté, Českou Lípu poslal do vedení Kubelka. Vysoké Mýto však dvěma trefami skóre otočilo a poločasovou remízu zachraňoval z pohledu „Krulišovců“ až v poslední minutě Havrda. A to ještě Vysoké Mýto neproměnilo závěrečný desetimetrový kop.

Co se však České Lípě nevyvedlo v první dvacetiminutovce, to jí vyšlo na sto procent po přestávce. Palubovce totiž kralovala zelená lokomotiva a ve 33. minutě se poprvé v dresu Démonů prosadil Jaroslav Slavík. Definitivní pojistku tří bodů pak přidal při power play ve skluzu Zapletal.

„První zápas, první gól, takhle nějak jsem si to vysnil. Snad to půjde takhle dál,“ jásal po utkání spokojený Jaroslav Slavík, který zároveň popsal pocity ze své premiéry v dresu Démonů: „Kluci mají rádi míč a jsou naprosto v pohodě. V České Lípě je to o kolektivu a z něj pramení síla. Play off se zúčastníme, věřím v to.“

Spokojený mohl být po závěrečném hvizdu také trenér České Lípy Karel Kruliš: „Hráli jsme fantasticky, kluci zaslouží absolutorium. Oddřeli to, bylo vidět, že mají chuť a že chtějí. Hlavně po poločase jsme měli navrch, Nejzbach nic neměl.“

Smutek naopak zaplavilo Vysoké Mýto, které přímý boj o příčky play off nezvládlo.„Dostáváme strašně laciné góly a to je pak prostě těžké. Nehráli jsme jednoduše, nedrželi vzadu balon. A na gól se strašně natrápíme,“ řekl domácí Lukáš Merkl, který v zápase zazářil gólem a nahrávkou. Nestačilo to.

Česká Lípa je šest kol před koncem základní části s patnácti body sedmá. Vyhráno ale Démoni zdaleka nemají, situaci však mají ve své režii. Do dalšího utkání tým naskočí až 21. února, čeká ho Interobal Plzeň, lídr ligové tabulky. Následovat bude další klíčový boj s Českými Budějovicemi.

Nejzbach Vysoké Mýto – Démoni Česká Lípa 2:4 (2:2)

Branky: 13. Merkl (Jiráský), 16. J. Gerčák (Merkl) – 10. Kubelka, 20. Havrda, 33. Slavík, 40. Zapletal. Rozhodčí: Černý O., Lafek, Vaněk. ŽK: 3:3. Střely na branku: 9:16.

Vysoké Mýto: Ehrenberger – Kubát, Novák, Jiráský, Merkl, Šabata, Vladyka, Židík, Lipavský, Špinar, Gerčák J.,Rališ.



Česká Lípa: Kirov – Rott, Kubelka, Fichtner, Havrda, Hanzlík, Zapletal, Bažant, Němec, Abrham, Slavík, Bartůněk, Bejda.