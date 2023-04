Česká Lípa se už o tomto víkendu stane centrem florbalové pozornosti. Do okresního města na severu Čech se totiž sjede florbalová elita. Ne však ta současná, ale minulá. Tedy generace hráčů starších 35 let, která se povětšinou zcela zásadně zasloužila o vzestup tohoto sportu v České republice. Účast na republikovém finále si vybojovalo celkem dvanáct týmů ze tří současných divizí. Do letošní sezony zasáhlo celkem 31 mužstev.

Domácím celkem a také pořadatelem jsou Medvědi Severu. | Foto: archiv klubu

Fanoušci se tak budou moci těšit na zástupce zlaté tatranské generace, která je doslova napěchovaná osobnostmi, které stáli u zrodu florbalu, Vladimír Fuchs, Juraj Šádek, Petr Ďarmek, Tomáš Kafka či Milan Fridrich, současný trenér superligových vítězů. Z české části ještě do turnaje zasáhnou Black Angels s kádrem, který ještě nedávno běhal po palubovce v nejvyšší soutěži, Lukáš Nekola, Jaroslav Král, Ondřej Vaculík, Ondřej Hněvkovský a branku bude jistit současný brankář ligového čtvrtfinalisty, Ondřej Matiášek. Velkou neznámou bude tým Kadaně. Jeho hráči sice nikdy neokusili atmosféru nejvyšší soutěže, ale zato jsou skvěle sehraní a během celé sezony se mohli opřít o vyrovnané výkony, které je vynesly až do republikové fáze.

Z moravské části se můžeme těšit na Havířov, který stejně jako před mnoha lety budou táhnout jména jako Pavel Kožušník, Pavel Bezděčík a Richard Michalík, ale také na Vítkovice, za které to pak budou Ondřej Chalupa, Roman Švancer a Lukáš Hrubý. Ten po úspěšné kariéře přezul sálové boty za maratonky a stal se triatlonistou. Jejich ostravský konkurent má v týmu mladší generaci jako jsou jsou bratři Danišové, Michal Trunkát, ale také zakladatel místního "Pepina", Rolf Franke. Lipník nad Bečvou zdánlivě nevyvolává florbalové vzpomínky, ale jména jako jsou bratři Barabášové nebo Lukáš Petřík nelze přehlédnout.

Lukáš Petřík ještě nedávno patřil k úspěšné otrokovické generaci, ale už jako fanoušek musel v letošní sezoně skousnout nepříjemný sestup Panterů do 1. ligy. Poslední do party ze severní Moravy je celek Letka Legends, která bude papírově patřit spíše k týmům, jako je v té české Kadaň. Z poslední jihomoravské části pak přijede Znojmo se svojí legendární sestavou, která s Českou Lípou svedla mnoho vyrovnaných bitev v první lize. Hráči jako Pavel Palát, Petr Sláma, David Mahr nebo Karel Virgl, to je záruka florbalového úspěchu. Brněnský Hattrick potáhne další florbalová legenda, Aleš Jakůbek, který má za sebou několik světových šampionátů. Krýt záda mu budou ještě nedávní superligoví florbalisté Martin Houšť nebo Radek Felkl. Každá divize posílá na MČR tradičně jeden nevyzpytatelný tým, z tohoto kouta republiky to je právě Prostějov.

Domácím celkem a také pořadatelem jsou Medvědi Severu. Českolipský tým startuje již čtvrtým rokem pod hlavičkou místního FBC, se kterým je mnoho hráčů z tohoto týmu provázáno. Tým se formoval kolem zakladatelů a zároveň českolipských legend Štěpána Slaného a Štěpána Motejzíka. Ti tento tým, původně pro letní turnaje, složili v roce 2001 a objeli s ním mnoho akcí. Z těch se poté profilovala pevná kostra týmu, která se dlouho zapisovala do statistik nejvyšších soutěží v dresech různých týmů v severních Čechách a většina z nich oblékla v různých fázích i českolipský modrobílý dres. Jsou to zejména kovaní Českolipáci Kamil Gembec, a Lukáš Knapčík, kteří si prošli extraligovým Libercem, dále pak Antonín Tym, Michal Poledno, David Marhan a Jan Odvárka, kteří za Ústí resp. za Liberec odehráli mnoho zápasů. Zajímavostí jsou i současní trenéři České Lípy a Mladé Boleslavi, David Derka a Jiří Stožický. Tým pak zásadně posílila dvojice současných hráčů z kádru České Lípy, Marek Dzierža a Tomáš Kadlec, který nastupuje s výjimkou hráče staršího třiceti let. Tu mimochodem může využít každý zúčastněný tým. Medvědi se v sobotu střetnou nejprve se Znojmem (10:00) a poté s Vítkovicemi (14:00). Na základě těchto výsledků se pak dostanou buď rovnou do čtvrtfinále nebo do osmifinále.

Turnaj startuje v pátek v odpoledních hodinách, kdy do turnaje zasáhnou vzdálenější týmy z Moravy, v sobotu pak do turnaje naskočí i účastníci "české" divize. Finálová fáze je pak na programu v neděli, kdy se finále odehraje v 17h.

Sestava FBC Medvědi Severu Česká Lípa: Lukáš Knapčík, Václav Dušek, Stanislav Pittner - Tomáš Boleslav, David Derka, Marek Dzierža, Kamil Gembec, Tomáš Kadlec, Tomáš Kunca, David Marhan, Štěpán Motejzík, Jan Odvárka, Michal Poledno, Štěpán Slaný, Tomáš Souček, Jiří Stožický, Antonín Tym.



Rozpis utkání

PÁTEK

17:00 FBC Playmakers Prostějov - FBC Lipník

18:00 1. SC TEMPISH Vítkovice Rytíři - TJ Znojmo LAUFEN CZ

19:00 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - Torpedo Havířov

20:00 FBŠ Hummel Hattrick Brno - FBC Letka LEGENDS

SOBOTA

9:00 BLACK ANGELS - FBC Playmakers Prostějov

10:00 TJ Znojmo LAUFEN CZ - Medvědi Severu

11:00 Kati Legends Kadaň - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

12:00 Tatran Střešovice - FBŠ Hummel Hattrick Brno

13:00 FBC Lipník - BLACK ANGELS

14:00 Medvědi Severu - 1. SC TEMPISH Vítkovice Rytíři

15:00 Torpedo Havířov - Kati Legends Kadaň

16:00 FBC Letka LEGENDS - Tatran Střešovice

17:00 OSMIFINÁLE 1 2A 3B

18:00 OSMIFINÁLE 2 2B 3A

19:00 OSMIFINÁLE 3 2C 3D

20:00 OSMIFINÁLE 4 2D 3C

NEDĚLE

10:00 ČTVRTFINÁLE 4 1D - vítěz OF1

11:00 ČTVRTFINÁLE 3 1C - vítěz OF2

12:00 ČTVRTFINÁLE 1 1A - vítěz OF4

13:00 ČTVRTFINÁLE 2 1B - vítěz OF3

14:00 SEMIFINÁLE 1 vítěz CF1 - vítěz CF4

15:00 SEMIFINÁLE 2 vítěz CF2 - vítěz CF3

16:00 O 3. MÍSTO poražený SF1 - poražený SF2

17:00 FINÁLE vítěz 1SF - vítěz 2SF

RADEK BARKMAN