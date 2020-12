Florbalisty České Lípy čeká poslední domácí zápas v tomto kalendářním roce. V sobotu od 14 hodin hostí Pardubice.

Česká Lípa FBC 4 Clean Tempish Vítkovice florbal extraliga 3:5

Svěřence trenéry Davida Derka čeká v sobotu odpoledne důležitý zápas. Do České Lípy přijedou hráči Pardubic, kteří na bodový zisk čekají od 26. září. Tehdy Pardubice porazily Otrokovice 6-3, ale od té doby čekají na další body do tabulky. V aktuální tabulce jsou Pardubice se šesti body dvanácté, Česká Lípa má devět bodů a je o jednu místo výše.



Jedná se o souboj, jehož výsledek by mohl hrát důležitou roli v boji o přímou záchranu nejvyšší soutěže. „Je to pro nás klíčový zápas. Každý podobný zápas není o tři body, ale hned o šest. To, co ztratíme, získává náš soupeř v boji o přímou záchranu. Když to v sobotu zvládneme, vrátíme se plus minus do situace z loňského roku,” poznamenal nejzkušenější hráč České Lípy Štěpán Slaný a pokračoval. „Na druhou stranu máme z posledních zápasů s favority dobrý pocit. Těsně jsme prohráli se Spartou a Vítkovicemi. Cítíme, že se to v další fázi musí zlomit,” snažil se motivovat spoluhráče.