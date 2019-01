Copiapó - Osamocený ve své kategorii jede Jan Veselý v Rallye Dakar 2012. Poprvé ve své kariéře je jediným českým zástupcem v kategorii motocyklů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

MICHAEL DANĚK

Liberecký závodník má za sebou půlku náročné soutěže. Technické a zdravotní problémy se mu vyhýbají, bojuje však s nekvalitním palivem pořadatelů.



Jaký zatím Dakar je? Jak byste ho zhodnotil svým pohledem?

Dosavadní průběh? Hodně jiný než ty předchozí, jaké si pamatuji! Ve všech kategoriích, kromě motorek, je to úplně proházené. V motorkách je ustálené pořadí Coma, Despres. Naruby je vše naopak v autech, ve čtyřkolkách je vše takové zvláštní po vyřazení asi sedmi strojů včetně našeho Pepy Macháčka a v kamionech je letošní ročník zvláštní samozřejmě tím, že nekralují Kamazy.

Nakousl jste sporné vyloučení Josefa Macháčka. Jaký je Váš názor na celou situaci?

Můj názor je takový, že ta pravidla jsou hodně mlhavá a pokud si někdo po dvou letech vzpomene, že takové stroje tady jezdí a nejsou relevantní a homologované, tak mi to připadá přinejmenším hodně zvláštní.

Veřejně se hodně kritizuje benzín dodávaný pořadateli. Sdílíte tento názor?

Benzín je taková moje noční můra a myslím, že i všech motorkářů. Na nekvalitní benzín trpí nejvíce právě Yamaha. Třetí rok jedu na konstrukčně stejném stroji, na základu Yamaha WR 450, a najednou motorka odmítá na pořadatelský benzín jet. Podle mě ten benzín v nějakých parametrech, asi bodu varu, nesplňuje normu nebo přinejmenším není vhodný pro tyto extrémní teploty. Pokud se motorka jen mírně ohřeje, benzín se začíná vařit a motorka nechce jet. To mě stálo minimálně dvacet míst během posledních etap.

Máte zkušenosti s podobně nekvalitním benzínem i z minulých let?

Problémy s benzínem jsou vždycky, v podstatě je to známá chyba a benzín se nám vaří jen chvílemi a v extrémních momentech. To jsou třeba dlouhé výjezdy dun, kdy motor je delší dobu bez vody a je rozpálený na obrovskou teplotu. Nikdy se to však nestávalo na rovině při pětatřiceti stupních.

Jak se daří problémy řešit? Jaký na to máte recept?

Pokud to jde, používám běžný benzín. Vždycky to není tak jednoduché. Pokud motorkáři a čtyřkolkáři tankujeme na běžné pumpě, tak motorka vždycky jela. Máme v předpisech, že musíme na vlastní nádrž ujet minimálně 250 kilometrů a pokud máme speciálky 300 až 400 kilometrů dlouhé, tak nás pořadatelé v půlce tankují. Konkrétně já do té půlky dojedu na benzín od pumpy úplně v pohodě, ale jakmile doplním benzín od pořadatele, tak za dvacet kilometrů stojím.

Jak motocykl jinak funguje po technické stránce? Zatím bez problémů?

Kromě problémů s benzínem, které se snažíme řešit úpravami palivového systému, je zatím vše bez problému. To musím zaťukat.

Pořadatelé se rozhodli zrušit páteční šestou etapu. Co Vy na to? Myslíte, že to bylo nezbytné?

Nic jiného asi nešlo dělat. Nahoře v Andách napadl sníh a protože projíždíme nadmořskou výškou 4700 metrů na náhorní plošině, bylo by to hodně obtížné. Sjezd And na chilskou stranu byl uzavřený, protože tam nechtěli pustit stovky jak závodních, tak doprovodných kamionů. Místní silnice by to kvůli podmáčení sněhem nemusela vydržet, tak nás pustili druhou stranou více na sever. Podařilo se nám vyjet takových 250 kilometrů od startu měřeného úseku a při představě přetáhnutí celého konvoje by poslední kamiony dorážely do cíle etapy až ráno. Duny by se jim přes noc asi nepodařilo přejet. Podle mého názoru nešlo nic jiného dělat. Oficiálně samozřejmě bylo oznámeno, že se etapa ruší z bezpečnostních důvodů a zbytek byl bez komentáře.

V jaké kondici jste v polovině soutěže?

Jo, nestěžuji si. Zaplať pánbůh, že se cítím úplně zdravý. Malinko schází spánek, protože se na motorce dělá třeba do jedné ráno a ve čtyři, půl páté se startuje do etapy. Denně naspím tak čtyři, čtyři a půl hodiny maximálně. Takže jen ten nedostatek spánku, jinak je vše fyzicky bez problémů. Měl jsem i jeden pád, ale ne nějak vážný. V podstatě mě nic nebolí.

Dakar se přehoupl do druhé poloviny. Jaký máte pocit z trati, která Vás bude čekat?

To je velice složitá otázka. Těžko říct, protože tu trať neznám a bude nová pro všechny. Na začátku druhé poloviny budou ty etapy asi hodně podobné z minulých let. V Peru jsme ještě nebyli a co pořadatel vymyslel, to opravdu nevím.

Co Vám více sedí? Rychlé etapy nebo technické pasáže?

Abych pravdu řekl, tak podle výsledků se mi vždycky dařilo jet dobře v technických pasážích. Myslím tím řečiště, složité kameny a spíše pomalejší tratě. Opravdu je tu řada továrních týmů, kterým motorky daleko více jedou. Tam oni strašně získávají a já naopak deficit smažu techničtějšími pasážemi.

Co vzkázat závěrem?

Moc pozdravuji všechny v Liberci a děkuji za podporu České republice.

Výsledky Jana Veselého v první polovině Rallye Dakar 2012: 1. etapa – 112. místo, 2. etapa – 98. místo, 3. etapa – 63 místo, 4. etapa – 81. místo, 5. etapa – 65. místo, 6. etapa – zrušená, 7. etapa – 100. místo.

Celkové umístění Jana Veselého po sedmé etapě: 77. místo.