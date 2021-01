Do sportovní haly si pro nejvyšší cenu ohledně kategorie kolektiv – mládež přišel trenér místních dorostenců Ladislav Pekárek. „Tohle ocenění je skvělé k namotivování,“ podotkl kouč k prvnímu místu svých svěřenců.

Ta motivace byla myšlena k situaci kolem koronaviru, který znemožňuje mladým sportovcům hrát zápasy a i s tréninky to není zrovna jednoduché. „V letní přípravě, v říjnu, listopadu a v půlce prosince to bylo úplně perfektní. Ale teď už je to trochu těžší kluky motivovat, přesto se ale kluci snaží a makají.“

Ladislav Pekárek zná své svěřence v podstatě odmala, od přípravky. „Jsme malý klub, takže těch úspěchů jsme mnoho neměli, ale nyní už se dostáváme do té fáze, že nějaké úspěchy máme. Jezdíme např. do Švédska a už nás vědí v republice,“ říká skromně lodivod týmu, kterému nešťastná pandemie vloni na jaře znemožnila možná velký úspěch. „Kdyby nebyla sezona přerušená, tak bychom byli možná na republice ve čtyřech prvních týmech.“

Ladislavu Pekárkovi však nejde primárně jen o úspěch v dorostenecké kategorii, pro něj je i velmi důležité, aby spolu se svými kolegy Víťou Jirkou, Radkem Studeným a Štěpánem Slaným dokázali posouvat hráče do mužského A-týmu. „Kdyby se nám dařilo rok co rok generovat jednoho, dva hráče do mužského týmu, tak by to byla paráda.“

V tuto chvíli už mají ze současných českolipských mládežníků zkušenosti s elitním týmem Ondřej Kopič, Tonda Stárek, Albert Kouba a Vojta Jirka.

„Na příští rok tam máme minimálně ještě jednoho gólmana plus dva kluky, co by se tam mohli prosadit. A co se týče ročníků 2005, které mohou hrát za A-tým až za dva roky, tak tam jsou myslím dva tři lidi,“ uvádí Pekárek, jehož syn patří také mezi velké českolipské naděje. „Minulou sezonu už byl ve výběrech a je v nich pořád, jenom teď je to omezené, že nemohou jezdit na soustředění,“ podotýká trenér k synátorovi, který se velmi dobře uvedl na poslední olympiádě mládeže. „Zatím jsem s ním spokojený, ale musí na sobě pracovat. Výhodou je to, že má doma tátu i trenéra, což je ale i nevýhoda,“ dodává se smíchem Láďa Pekárek.

Českolipští atleti patří dlouhodobě k nejúspěšnějším klubům při vyhlašování Sportovce Českolipska. Letos jejich barvy nejlépe reprezentovala všestranná sportovkyně Kateřina Hadravová.

Nejenom, že se tato 15letá slečna věnuje atletice, ale i letnímu biatlonu a triatlonu. Ve všech těchto sportech získala v minulém roce mistrovský titul! Navíc se jí podařilo na MČR v hale překonat 34 let (!) starý oddílový i krajský rekord na 1500m. Časem 4:42.17 překonala dosavadní rekordmanku Evu Vítkovou. „Je to určitě příjemné, ale popravdě nijak jsem to dopředu nevnímala. Já jsem myslela hlavně na dobrý výkon a dobré umístění,“ podotýká Kateřina.

O další případný úspěch přišla kvůli pandemii koronaviru, protože MČR v přespolním běhu bylo přesunuto na prosinec. „Jenže v té době jsem byla nemocná.“

Nyní s napětím bude studentka 1. ročníku gymnázia čekat, zda se rozjede halová sezona. Koronavirus jí navíc omezoval (a nadále omezuje) v plavání, což je jedna z disciplín v triatlonu, v kterém by se ráda letos zúčastnila ME ve své kategorii. Do reprezentace by se chtěla dostat i v atletice.

Pokud je „normální“ doba, tak Katka trénuje šest dní v týdnu, přesněji patnáct hodin. Kdo ví, jak to ale bude do budoucna, až začne pravděpodobně studovat medicínu. Zatím se jí snad ale bude dařit nadále nás udivovat svým všestranným talentem.

Autor: Alex Neugebauer