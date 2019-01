Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Liberečtí potvrdili úlohu favorita a jedenácti brankami dokázali, že mají nejlepší ofenzivu ve II. futsalové lize.

Jedenáct branek inkasoval celek F.A. Zole od liberecké Slavie v dalším kole 2. ligy futsalistů. Ale ani jedenáctka hostům nestačila dotáhnout vedoucí Ústí nad Labem, které zvítězilo nad Kadaní a vede soutěž o bod právě před Libercem.

Tři body si připsali českolipští Démoni, kteří udolali Benešov 5:3 a na vedoucí Ústí jim chybí pouhé dva body

F.A. Zole Česká Lípa - Slavia TU Liberec 5:11 (3:5)

Liberec byl od začátku lepší v poli, ale na každý gól dokázali domácí odpovědět vyrovnáním. To bylo až do stavu 3:3. Pak Liberec nevyužil šestimetrovou penaltu, ale nakonec dvě branky do poločasu přidal. Ještě pět minut po změně stran domácí doufali v úspěch, ale když Slavia TU přidala další dvě trefy, nebylo co řešit.

„Na můj vkus jsme je drželi zbytečně dlouho v naději. Soupeř nebyl až tak kvalitní a z hlediska vývoje to byly pro nás povinné body," potvrdil liberecký trenér Lukáš Dubový.

Česká Lípa se sice ještě pokoušela, ale byly to takové výkřiky do tmy. Liberec druhý poločas vyhrál jasně 6:2 a celý zápas o šest branek.

Celek F.A. Zole jede v pátek 14. února na palubovku Benešova.

Na palubovce třetích Démonů Česká Lípa nepřekvapil v 16. kole futsalové druhé ligy desátý Arsenal Benešov a odjel domů s prázdnou.

Démoni Česká Lípa – Arsenal Benešov 5:3 (3:2)

Začátek měli hosté slibný, avšak během tří minut neproměnil šance. Poté převzali iniciativu domácí a z tlaku otevřeli skóre z dorážky do prázdné branky, když první střelu Babka vyrazil. Jenže Arsenal nesložil zbraně a Pohorský po úniku dva na jednoho šťastnou střelou vyrovnal.

Démoni ale nelenili, výborně vyřešili únik dva na jednoho a standardní situaci a rázem vedli 3:1. Těsně před koncem poločasu dostal hosty do hry opět Pohorský, když patou tečoval míč mezi nohy brankáře po nastřelení spoluhráče z půlky před branku.

Ve druhém poločase držel Arsenal domácí na uzdě, ale postupem času docházely jeho hráčům síly, čehož Démoni ve 33. minutě dvěma slepenými góly využili. V závěru již jen hosté z desetimetrového kopu upravili na konečných 5:3.

Démoni cestují v sobotu do Písku.

Výsledky 16. kola

COMBIX Ústí nad Labem - Betis Kadaň 7:4 (3:1), GL Litoměřice - Dalmach Turnov 8:4 (3:1), F.A.Zole Česká Lípa - Slavia Liberec 5:11 (3:5), Olympik Mělník - CF Litoměřice 7:3 (4:2), Démoni Česká Lípa - Arsenal Benešov 5:3 (3:2), Boca Chotěboř - TEX-COLOR Písek 12:6 (5:2).