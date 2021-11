FBC Liberec si připsal proti Vinohradům už osmou výhru v probíhajícím ročníku Livesport Superligy, po bojovném výkonu zvítězil 7:2 a 22 získaných bodů ho vynáší na devátou příčku tabulky.

„Jsme za tři body rádi, protože nás udržují v kontaktu s top osmičkou,“ uvedl liberecký trenér Zdeněk Skružný s tím, že týmu chyběla lehkost, tempo a na hráčích, kteří mají nahuštěný program, se možná projevila únava. Vinohrady bojovaly. „Přijely dobře připravené, podaly kvalitní šance, naštěstí nedali šance.“

Liberecké florbalisty nečekala v 16. kole Livesport Superligy lehká práce. Dlouho sice drželi vedení, ale rozhodla až poslední perioda, která skončila 4:0. „Nebyl to hezký, pohledný zápas, ale kluci to ubojovali. V podstatě se nám povedla jen ta třetí třetina, která rozhodla. Pro nás je v této chvíli bodový zisk důležitější než tři výkon,“ uvedl kouč.

Poslední utkání před nadcházející reprezentační pauzou odehraje parta kolem kouče Skružného ve středu ve čtvrtfinále poháru se Spartou a ve čtvrtek, kdy nastoupí v Praze proti vedoucímu celku Tatranu Střešovice. Utkání začíná ve sportovní hale Řepy v 20:15.

„Čekají nás dva těžké zápasy, meleme z posledního, ale chceme ligu i pohár a postup do semifinále zvládnout,“ dodal Skružný.

Hvězdou zápasu byl liberecký brankář Daniel Mück. „Jsou to pro nás tři důležité body. Je dobře, že jsme ubránili a přežili v úvodu šance soupeře, kluci mi pomáhali v blokách. My naopak naše příležitosti využili. Když jsme ve třetí třetině přidali další dvě branky, tak bylo rozhodnuto a už jsme to dohráli,“ dodal liberecký gólman.

Doma nastoupili také florbalisté České Lípy. Svěřenci Davida Derky doma favorizované Vítkovice nezaskočily. Slezané vyhráli jasně 7:3. Z posledních osmi zápasů ztratila Lípa hned sedm duelů. V tabulce je tak stále předposlední.

„Podle mě to byl vyrovnaný zápas, rozhodla naše špatná produktivita. Máme tam šance, kdy se můžeme chytit a třeba se dotáhnout. Ale nedáváme prostě góly. Musíme s tím ale začít, je potřeba tam ten míček dotlačit i s brankářem. Naopak dostaneme dva góly v oslabení, další dva po nedůrazu na druhé polovině hřiště,“ hodnotil zápas David Derka, kouč České Lípy.

„Koncovka nás hodně těží. Pokud nebudeme dávat góly, tak je nám dobrý herní projev k ničemu,“ řekl Lukáš Chyna, českolipský brankář.

