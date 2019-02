Lokomotiva nad rezervou kladenského extraligového vicemistra vyhrála 3:0 (14, 17, 17) a 3:1 (22, -25, 17, 15).



V prvním setu se jednalo spíše o oťukávání soupeře z obou stran. Vždy je důležité během úvodu zjistit na koho je nejlepší hrát, kdo naopak výborně blokuje, kdo od soupeře přesně smečuje a podobně.



„První set vždy znamená prohlédnutí taktiky soupeře a zároveň poznání hráčů, s kterými dorazil. Kladno B je nevyzpytatelný soupeř, mohl klidně přijet se třemi jinými hráči a jeho úroveň by byla naprosto odlišná,“ popisoval trenér České Lípy Jan Javůrek.



V prvních dvou setech byl průběh vždy podobný. Velice vyrovnané utkání se udržovalo do zhruba desátého bodu. Potom se Českolipští dokázali rozjet a soupeři odskočit na potřebný počet bodů, které v koncovce dokázali proměnit v úspěšný setbol.



„Tak přeci jen jsme ta Lokomotiva. A taková parní bych řekl. Trvá nám se rozjet, ale pak jedeme, jak máme,“ smál se Javůrek při popisování možného důvodu pomalého rozjezdu.



Nejhezčí výměnu oba týmy předvedli ve druhém setu za stavu 5:5. Byla dlouhá s vybranými smeči snahou překvapit soupeře lehkým přehozem, ale ani jedno z mužstev evidentně nechtělo prohrát. Bod nakonec získali Českolipští a dokráčeli k vítězství i ve druhém setu.



Třetí byl o něco odlišnější, soupeř se zdál být nalomený. Po poměrně hladkém a rychlém průběhu, tak Česká Lípa zvítězila 3:0 na sety.



„A co teď? Teď si půjdeme trošku odpočinout, naobědvat a doufám, že předvedeme stejný výkon i v druhém zápase,“ přál si trenér Javůrek.



Druhé utkání bylo daleko vyrovnanější. Šťastnější v koncovce prvního setu byla Česká Lípa, ale hned další set patřil Kladnu. S dalšími sety se zdálo, že soupeři dochází síly. Důležitý druhý set získali domácí volejbalisté v podobném poměru jako při dopoledním utkání. A poslední set byl již především v režii Českolipských.



Volejbalisté tedy po výhře 3:0 a 3:1 stále působí na druhém místě za téměř nedostižnou Příbramí B, která vede ligu již o 22 bodů. Na třetí Plzeň má Česká Lípa pohodlný desetibodový náskok.