Už jsou zase prvoligoví! Volejbalisté Lokomotivy Česká Lípa slaví, v sezoně 2020/2021 budou hrát 1. ligu. Definitivně o tom rozhodl Český volejbalový svaz, který vítězům tří druholigových skupin nabídl účast ve vyšší soutěži, aniž by museli absolvovat baráž. Lokomotiva nabídku na návrat na prvoligovou scénu přijala.

Lokomotiva s předstihem ovládla 2. ligu. Hnala ji skvělá atmosféra | Foto: Deník / Jaroslav Marek

„Mohu potvrdit, že tomu tak je. Třem nejlepším klubům ve 2. lize byla účast nabídnuta a my jsme jedním z nich. Oficiální by to mělo být na začátku dubna, ale je to jisté už nyní. Z 1. ligy nikdo sestupovat nebude, soutěž se rozšíří, aby nabrala na atraktivitě,“ řekl předseda Lokomotivy Petr Dobíhal.