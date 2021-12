Další dva sety se ale hra Lípy zlepšila, výsledkem bylo vedení 2:1. Jenže… „Bohužel v průběhu zápasu jsme pokračovali v nedůslednosti. Hlavně v obraně a to konkrétně na bloku a hře v poli. Tyto činnosti nás trápily celý zápas a nebyli jsme schopni se přizpůsobit. To vyvrcholilo až ztrátou posledních dvou setů v koncovkách. Jeden bod je pro nás málo,“ řekl po porážce 2:3 Javůrek.

Ve druhém duelu pak prvoligový nováček nestačil na další pražský celek. S týmem ČZU prohrál jasně 0:3.

„Po výkonu proti MFF Praha jsme do zápasu šli s cílem překvapit a s vědomím, že není co ztratit. Soupeř měl od začátku zápasu navrch, a to hlavně v obranné fázi. Nedařilo se nám probít jejich blok a díky tomu ČZU vyhrálo první i druhý set. Ve třetím setu se frekvence individuálních chyb snížila a na stylu hry i týmovém nasazení to bylo vidět. Bohužel rozhodčí celé situaci vůbec nepomohli a proto ani tento posun kupředu nám nestačil,“ dodal Javůrek.

Další dva zápasy sehraje Lokomotiva v domácím prostředí. V pátek od 17 hodin hostí Ostravu, v sobotu ve stejný čas přivítá Staré Město.

MMF Praha - Lokomotiva Česká Lípa 3:2 (17, -17, -23, 22, 13)



Sestava: Beneš M., Charousek, Rataj, Beránek, Basl, Jedlink, libero: Beneš O. Střídali: Lukáš, German.



ČZU Praha - Lokomotiva Česká Lípa 3:0 (21, 20, 22)



Sestava: M. Beneš, J. Charousek, J. Jedlink, F. Basl, J. Rataj, T. Beránek, T. German. Střídající: V. Lukáš, O. Beneš.