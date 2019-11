Severočeši jsou zatím suverénní, z osmi duelů vytěžili osm výher. Nyní si však Lokotka musí projít peklem, stoprocentní bilanci bude obhajovat hned čtyřikrát během dvou dnů. V sobotu se svěřenci Jana Javůrka představí v Brně, o den později vyzvou Českou Třebovou.

„Budou to pro nás zatím nejtěžší zápasy sezony, oba celky jsou nahoře. Měli bychom být v plné síle a delší pauza nám pomohla, kluci mají větší hlad po výhře. Do Brna jedeme k dvojzápasu v sobotu ráno a ještě večer se přesuneme do České Třebové,“ přiblížil okolnosti náročného víkendu trenér Lokomotivy Jan Javůrek.

Víkendový program:

9. listopadu: Kometa Brno - Lokomotiva Česká Lípa (10.00)

9. listopadu: Kometa Brno - Lokomotiva Česká Lípa (14.00)

10. listopadu: Česká Třebová - Lokomotiva Česká Lípa (10.00)

10. listopadu: Česká Třebová - Lokomotiva Česká Lípa (14.00)