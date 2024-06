Zleva Bílek Zdeněk, Just František, Flanderka Miloš a Bílek Rudolf.

Zdeněk Bílek v kategorii 50 až 59 let vybojoval stříbrnou medaili v soutěži jednotlivců a třetí skončil ve čtyřhře. Miloš Flanderka si zahrál finále jednotlivců a ve čtyřhře spolu s Rudolfem Bílkem obsadili třetí místo.

Nejstarší zástupce Lokomotivy, 74letý František Just, hrál finále jak v soutěži jednotlivců, tak i ve čtyřhře. Bohužel obě finále prohrál 3:2 na sety. To vše v kategorii do 74let.

Další akcí pro "dříve narozené" je Velká cena Hostinného, která se koná konci června. Zúčastní se i hráči Lokomotivy Česká Lípa. Vyvrcholením letošní sezóny je mistrovství světa 8. až 13. července v italském Římě. Mezi více než 6 200 účastníky bude Českou republiku reprezentovat českolipský František Just.

Martina Krutinová