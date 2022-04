„Je to tak. Důvodem je fakt, že máme opravdu hodně úzký kádr. Navíc pár kluků řeklo, že další sezonu hrát nebudou. Takhle by se ta první liga hrát ani nemohla,“ zklamaně prozradil Jan Charousek, kapitán a de facto nejzkušenější českolipský volejbalista.

Lokomotiva v první lize rozhodně nebyla do počtu. Na jistotu záchrany vždy scházelo pár bodů, jeden nepovedený zápas.

Do konečné baráže ale nakonec nenastoupí. „Z mého pohledu jsme prvoligovou sezonu začali dobře a odehráli opravdu pěkné zápasy. Dvakrát jsme porazili silný Hradec Králové, který v semifinále hodně potrápil Benátky nad Jizerou. Postupem času jsme ale dopláceli na fakt, že jsme neměli široký kádr. Bylo strašně znát, když někdo na zápas nemohl, nebo se zranil. Ta křivka výkonnosti byla jednou nahoře a vzápětí hodně dole. V tomhle měly ostatní týmy výhodu,“ pokrčil Charousek rameny.

Řada českolipských protivníků mohla využívat i posily z extraligových klubů. Lokomotiva prý měla domluvenou menší spolupráci s Ústím nad Labem, ale nic z toho nakonec nevzešlo.

Od nové sezony se tak do České Lípy bude chodit na třetí nejvyšší soutěž.

„Tu druhou ligu můžeme uhrát klidně v osmi hráčích, vrátí se i starší kluci, kteří budou do počtu a rádi pomůžou,“ konstatoval Charousek.

Zkušený volejbalista ale konec v první lize nese poměrně těžce. „Jsem zklamaný. Upřímně? Těžce to koušu. Celý život jsem hrál první ligu, i v mládežnických kategoriích. Pro mě je to strašně demotivující. Celý život se vlastně honíte za výsledky, chcete vyhrávat, něčeho dosáhnout. A pak přijde takový hořký konec. Já to mám v sobě jinak nastavené, hodně se to ve mě pere. Sám ani nevím, zda chci pokračovat. Dva týdny jsem neviděl volejbalový míč a vlastně jsem si na něj ani nevzpomněl,“ dodal na závěr Jan Charousek.