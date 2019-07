Ve volném čase se věnuje fitku, ale hraje taktéž florbal či volejbal. Avšak jeho momentálním největším koníčkem je organizovaní zábavných, sportovních akcí pro ostatní pod Four Seasons Teamem.

Jak jste se dostal k florbalu?

Všechny týmy, v kterých jsem hrál měli něco do sebe, ale asi nejlepší tým byl prostě ten, kde jsem začínal - FBC Česká Lípa. Byl jsem absolutní začátečník, florbalovou hůl jsem do té doby nikdy nedržel a všichni ostatní florbal hráli už několik let. Byl tam profesionální a dobrý přístup k mému skillu a toho si hodně cením. Vlastně většina kluků, co teď hraje extraligu, tak s nimi jsem začínal.

Co je Four Season a jakou má úlohu?

K pořádání sportovních událostí jsem se dostal už asi v 16 letech, když mě můj kamarád Dominik Budský požádal, abych mu s jedním ročníkem florbalového turnaje pomohl. Tak se mi to zalíbilo, že jsem tyto události začal pořádat sám, než jsem si sedl se svým dlouholetým kamarádem Matějem Vaňkem a vymysleli jsme něco, co by bylo ve větším měřítku, nejen pro jedno město, ale pro všechny kraje a dělat události trošku jinak. A tak vznikla skupina nadšenců pod názvem Four Seasons Team. Snažíme se pořádat sportovní události pro všechny věkové kategorie. Začali jsme florbalem – minulý rok jsme pořádali 3 ročníky s průměrnou

návštěvností 600 lidí.

Jakých výsledků jste dosáhli?

Four Seasons Team se může pochlubit s již tradičními sportovními událostmi, kde kombinuje sportovní události se zábavou. Události nejsou prostě jen o sportu, ale o celkovém zážitku, detaily dělají mnoho. Například při Summer Cupu měli možnost účastníci turnaje se po každém zápase vykoupat na novoborském koupališti zdarma. Je to malý detail, který si účastníci vychvalovali. Nebo například na Vánočním turnaji byla hala vyzdobena do vánočních barev a i občerstvení bylo vánoční.

Jaká je nejbližší akce?

O víkendu jsme pořádali sportovní den pro děti, kde si mohly vyzkoušet několik tradičních i netradičních sportů a tím zjistit, čemu by se chtěly věnovat. Zároveň s touto akcí ve stejném areálu (ZŠ Lada Česká Lípa) se konal volejbalový turnaj pro dospělé. Po skončení sportovního dne a volejbalu se proběhl v areálu krátký koncert českolipských kapel a společné grilování s pivkem.

Matěk Vaněk