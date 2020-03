„Jelo se mi krásně, nahoře nádhera, jasno, prašan u Čihadel, prostě na fotku. Měla jsem super lyže. Dole mi to sice trochu smekalo, ale hlavně na vrškách mi to jelo bezvadně. Letos jsem jela třicítku a pětadvacítku. Na padesátce budu letos hlavně ostatním fandit a sama se půjdu jen lehce projet. Už mám vlastně najeto 55 kilometrů,“ řekla v cíli vítězka Klára Moravcová, která dodala i pocity z Jizerské padesátky: „Vítězství v jakémkoli závodě, který je součástí J50, pro mě má vždycky velkou váhu, protože se jedná o největší domácí podnik.“

Moravcová také připomenula, že její kvalitní výkon je založený na celoročním tréninku a dřině. Trénuje v období od června do dubna každý den, střídá běhání, posilovnu, kajak a další aktivity, nejvíc kolečkové lyže. A když netrénuje, tak závodí. Už před J50 měla za sebou několik závodů série Ski Classic, například Světový pohár běžců v Novém Městě na Moravě a další. A kolik Moravcová za sezonu najede kilometrů? „Jedu vždycky patnáct až dvacet laufů, tak to jich bude dost,“ dodala s úsměvem.

Týden po J50 startovala v Itálii na 42 kilometrovém laufu klasicky. Tam první den stála na nejvyšším stupni vítězů. A hned následující den vybojovala na stejně dlouhé trati ještě stříbro. O týden později se postavila na start předzávodu Biegu Piastow, který je partnerským závodem SkiTour a koná se na polské straně Jizerských hor, v Jakušicích. Tam absolvovala Memoriál Stanislava Michoně, který nese jméno po polském trenérovi z Jakušic. Na trati dlouhé 15 kilometrů vyhrála. A pak ještě jela noční závod na jedenáct kilometrů. I ten vyhrála. A aby toho nebylo málo, tak si poslední únorový pátek naordinovala šestikilometrovou trať před padesátikilometrovým závodem v Piastowu. Ten ji čekal první březnovou sobotu.

Moravcová by nechyběla ani druhý březnový víkend na největším skatovém závodě ve Švýcarsku, na Engadin Skimarathonu. Ten ale pořadatelé kvůli koronaviru zrušili.

V plánu má ještě také poslední tři velké závody série Visma Ski Classics. Dva se konají v Norsku, jeden z nich je Birken Beiner (55 km) a další Reistadtoped (50 km). Ten startuje dokonce až nad polárním kruhem. A poslední lauf v sezoně poběží Moravcová ve Finsku. Jedná se o finále Ski Classic, závod s názvem Yllas Levi na sedmdesátikilometrové trati.

Norský Birkenbeinerrennet je zajímavý a mimořádný tím, že ho závodníci musí absolvovat s 3,5 km zátěží na zádech. Musí to ale být předepsaná zátěž, kterou pořadatelé kontrolují a v případě nedodržení penalizují. Doplnit ji do stanovené váhy mohou čímkoliv. Klára, jak prozradil její trenér Jan Hásek, si do batohu dává šrouby.

Po tolika kilometrech a tak kvalitním výkonu by si Klára zasloužila určitě i něco dobrého. Dá si nebo je na sebe a svoji životosprávu přísná? „Snažím se jíst zdravě. Ale mám ráda sladké a třeba knedlo zelo vepřo si před závodem určitě nikdy nedám. Hodně jím těstoviny a maso. Po závodech mám chuť vždycky na něco dobrého, třeba na kus pořádného steaku s bramborem nebo s hranolkama,“ prozradila svoje chutě úspěšná lyžařka.