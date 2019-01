Česká Lípa - Českolipští futsalisté mají za sebou poslední zápas v Chance futsal lize, který prohráli na domácí palubovce s Chrudimí vysoko 0:10.

Trenér českolipských Démonů Karel Kruliš. | Foto: Deník/Vít Černý

V konečném účtování obsadili jedenácté místo v tabulce a sestupují tak do druhé ligy. „Navzdory sestupu si myslím, že sezona byla povedená," nechal se slyšet trenér Č. Lípy Karel Kruliš (na snímku Víta Černého).

„Kluci k tomu přistoupili zodpovědně. Hráli jsme to, na co jsme měli. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale porazit Chrudim je v našem případě sci-fi. V některých pasážích jsme ale viděli, že se s nimi hrát dá. Klukům patří dík za to, jak k utkání přistoupili a odmakali ho a to je pro mě příslib do druhé ligy. Každopádně máme na čem stavět," zhodnotil zápas s Chrudimí kouč Kruliš.

Na otázku, jak by zhodnotil celý uplynulý ročník, odvětil: „Sezona byla náročná, dlouhá a já jsem rád, že už je konec. Mám toho taky plné kecky. V mančaftu se protočilo pár hráčů a ukázalo nám to, že v lize chybí kousek k tomu, abychom se udrželi. Samozřejmě na play-off to není. Museli bychom víc trénovat a potřebovali bychom méně hráčů, kteří preferují velký fotbal. Přestože sestupujeme, tak podle mého názoru byla sezona povedená. Uhráli jsme jedenáct bodů a pár zápasů jsme zvládli dobře. Někdy jsme prohráli o gól, jindy zase remizovali, jako například s Krokodýlem. Tohle všechno je ale příslib, abychom se v příštím ročníku opět pokusili o postup zpět do nejvyšší soutěže," ohlédl se za sezonou lodivod.

Démoni letos nasbírali jedenáct bodů za tři výhry a dvě remízy. „Nejzářivějšími momenty v sezoně byly naše tři výhry, které jsme uhráli. Nejlepší vítězství bylo asi ve Vysokém Mýtě, kde jsme dohrávali ve čtyřech hráčích a bylo to hodně náročné. Pak jsme ale nezvládli duel s Kladnem, takže toto utkání bylo asi naopak nejčernějším momentem," vzpomíná kouč Kruliš na zápas, v němž se definitivně lámal chleba.

Bude hlavním cílem týmu v příštím ročníku opět postup do Chance futsal ligy? „Budeme se chtít o to samozřejmě pokusit. Snad současný tým udržíme, doufám, že kluci budou mít zájem tady dál hrát. Nejvyšší soutěž kluky táhne, zatímco druhá liga tolik ne. Pokud se nám ale povede stabilizovat kádr a lehce jej posílit, tak naším cílem bude opět postup," nastiňuje plány do budoucna Kruliš, jenž nezapomněl poděkovat fanouškům za podporu.

„Fanouškům chci poděkovat, protože celou sezonu nás podporovali a chodili v hojném počtu, za což jsem rád. Přeci jen nejvyšší soutěž v České Lípě v žádném jiném sportu není, byla tady rok, ale bohužel zase jdeme dolů. Patří jim ale velký dík!"

Michal Šandor