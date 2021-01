Florbalisté České Lípy z víkendového dvojzápasu vybojovali dva body. Po sobotní výhře nad Královskými Vinohrady v prodloužení v neděli nestačili na lídra z Vítkovic. Na půdě soupeře Česká Lípa padla 4:12.

Florbalisté ve Vítkovicích schytali dvanáctku | Foto: Florbal Vítkovice

Českolipští hráči v utkání rychle prohrávali o tři branky a vstup do utkání se týmu nepovedl podle představ. „Začátek zápasu nám nevyšel, pak jsme si vzali oddechový čas a trochu se to semklo. Zlepšili jsme hru, dali jsme nějaké góly,” poznamenal po zápase Radek Krajcigr. Na jeho slova navázal také trenér České Lípy David Derka. „Hrozný vstup do zápasu, za stavu 0-3 jsme si při oddechovém času řekli, že takhle to nejde, že tady dostaneme dvacet. Pak jsme se do zápasu dokázali dostat, což bylo pro nás důležité,” řekl po utkání Derka.