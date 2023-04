Mezinárodní turnaj tenistek Macha Lake Open se vrátí v červnu do České Lípy

V pořadí 23. ročník tradičního mezinárodního turnaje tenistek Crystalex Macha Lake Open by Moneta Bank se i letos uskuteční v České Lípě, a to od 11. do 18. června, včetně úvodní kvalifikace.Tenistky z celého světa budou na dvorcích u Ploučnice bojovat o finanční dotaci 60 tisíc amerických dolarů a body do světového žebříčku WTA.

V roce .2021 odstartovala na Macha Lake Open cestu do elitní světového společnosti tehdy šestnáctiletá Linda Nosková. | Foto: ČTK