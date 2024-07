„Lípa se vždy vyznačovala velkou fyzičkou a důrazem. To musíme ponechat. Musíme ale zkvalitnit jiné věci. Věřím, že se nám to podaří,“ řekl v rozhovoru pro Deník 41letý rodák z Ústí nad Labem, který svou aktivní kariéru ukončil na konci roku 2022 v dresu pražské Sparty.

Pane trenére, máte za sebou dva přátelské zápasy. Dají se nějak hodnotit?

Když budu upřímný, tak toho moc neodkryli. Jak proti Spartě tak proti Ústí nad Labem jsme nastoupili v kombinované sestavě. To samé platí o soupeřích. Na větší herní čas si sáhli kluci, kteří mají menší vytížení. Těm zápasům prostě nepřikládám velkou váhu, je to v rámci testovacího období.

Ve čtvrtek 25. července vás čeká domácí příprava proti Liberci…

Čeká nás těžší soupeř, navíc sestava bude kompaktnější, takže to bude vypadat trochu jinak.

Prozradíte, jaké další zápasy vás čekají?

Na konci července nás čeká odvetný zápas proti Ústí nad Labem. Pak máme v plánu odehrát přátelské zápasy proti celkům ze Supeligy.

Jak zatím probíhá příprava na novou sezonu?

Aktuálně klademe důraz na silovou a běžeckou část. Samotný florbal se nás dotýká jen okrajově. Z vytrvalosti jsme přešli do rychlosti a posilovny. Snažíme se na kluky tlačit a posouvat jejich hranic. Je dobré, že v Lípě nebyl fyzický fond nikdy překážkou.

Můžete okomentovat změny v hráčském kádru?

Nejvýraznější posilou je určitě příchod Kuby Bíny z Mladé Boleslavi. Vidím v něj zkušeného a technicky skvěle vybaveného hráče. Podle mě to je velký úlovek českolipského vedení. Kádr se pak doplnil hráči z juniorské kategorie. Snažili jsme se vybrat kluky s aktuální formou. Celkově chceme, aby ta struktura byla propojená. Tedy muži, junioři, dorost. Dále tady máme dva kluky, kteří prošli mládežnickou strukturou pražské Sparty – Ondřeje Hurta a Maxmiliána Škodu. Oba se potkali v Pardubicích. Máme tady nějaké menší odchody, osa týmů ale zůstává stejná.

Vy jste v klubu od konce května. Takže už jste se plně adaptoval?

Proces počáteční adaptace mám za sebou. Když to hodně přeženu, tak vím, kde co je (smích). Dlouhodobější proces bude v hledání chemie. Nejen na hřišti mezi klukama. Co je pro mě příjemné je fakt, že týden co týden otevíráme nové dveře. Z toho jsem hodně nadšený.

S aktivní kariérou jste skončil na podzim roku 2022. Následně jste působil ve Spartě jako asistent. Byl váš přechod mezi funkcemi plynulý?

Osobně jsem si myslel, že to bude přirozenější a jednodušší. Měl jsem dlouhou dobu rozpolcené pocity. Cítil jsem stále energie, která mě táhla zpět na hřišti. Nemůžu říct, že jsem se toho zbavil. Pořád mám jakési choutky a úmysly. Toho se musím úplně zbavit, jelikož by to dělalo neplechu. Jako asistent jsem zase neměl tolik zodpovědnosti, hlavní tíha ležela na Márovi Vojtovi. Po nějaké době jsem zjistil, že je to pro mě časově náročné. Florbal mi přestával přinášet radost. Potřeboval jsem vypustit a věnovat se rodině.

Ve Spartě jste ale trénoval mládežnický tým, je to tak?

Ano. Působil jsem u dorostu, konkrétně u kategorie U 17. Zakončili jsme to mistrovským titulem. Byla to zlatá tečka.

Fanoušci České Lípy slaví postup do nejvyšší florbalové soutěže. | Video: Czech North Media Channel

Určitě máte v hlavě, jakým herním stylem byste se chtěl s Českou Lípou prezentovat, viďte?

Herní styl je vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsme s klukama řešili. Pamatuji si Lípu jako protihráč. Velký kontrast byl mezi domácími a venkovními zápasy. Doma využívala malé prostoru a početných fanoušků. Často dokázala porazit velké favority, jako Vítkovice nebo Střešovice. Já tam se Spartou taky prohrál. Venku to bylo úplně jiné. Rozhodně zachováme to, co k Lípě patří – velký důraz a silovost. Musíme to usměrnit tak, aby rozhodčí nechtěli při první možnosti někoho vyndat na trestnou lavici. Musíme najít balanc mezi zdravou a nepřiměřenou agresivitou. Osobně mi tady chyběl větší florbalovost, drajv a ofenzivní choutky. To je něco, na čem pracujeme. Chceme být odvážnější. Máme teď před sebou další dva měsíce, kde se pomalu přesuneme na hřiště.

Vladimír Trčka, váš předchůdce, často bojoval s kolísavosti výkonů v jednotlivých zápasech…

To je další věc, na kterou se musíme zaměřit. Ta hluchá místa ze začátků zápasů zadělala na pekelný problém. Myslím si, že letos bude Superliga nejvyrovnanější ve své historii. Takže si nemůžeme dovolit vypouštět začátky zápasů. Pan Trčka tady udělal skvělou práci. Já bych na ní chtěl navázat a posunout jí dál. Pak Trčka skvěle začal. Bylo by super, z toho udělat standard.

Máte nějaké konkrétní ambice?

Líbilo by se mi hrát v horní polovině tabulky. Minulou sezonu v Lípě konečně prolomili bránu play-off. U hráčů se něco změnilo, věřte mi. Prostě se prolomila jistá úroveň. Uvidíme, třeba z toho může být i semifinále. Ale na to je ještě brzy.

Na závěr se zeptám na manažera Štěpána Slaného. Bude ještě pokračovat i na hřišti?

Štěpán dál posouvá florbalové hranice. Bude pokračovat a počítám s ním do základní sestavy. Má obrovské zkušenosti. Mám v hlavě takový projekt. Rád bych Štěpánovi vrátil tu dravost, kterou měl před 10 lety. Věřím, že najdeme shodu. Už bych nechtěl Štěpána, který posílá ze 30 metrů granáty na bránu a dlouhé přihrávky po prknech. Rád bych, aby byl v každém zápase pro soupeře velkou osinou. Možná to pro něj bude poslední sezona, možná ne. Tak jako tak si myslím, že ho bude hodně bavit.