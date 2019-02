Překvapivé a o to důležitější vítězství vybojovali házenkáři Jiskry Mimoň na palubovce v Bělé pod Bezdězem. V rámci 19. kola 2. ligy porazili místní Sokol těsně 29:28.

V prostředí, které hráči dobře znají, zaskočili favorita zejména přesnou střelbou. Oporou týmu byl Havel, který dal 11 gólů.

„Proměňovali jsem překvapivě velice úspěšně šance, které jsme si vytvořili,“ shrnul hlavní důvod vítězství prezident Jiskry František Stárek. „Je třeba ale také říci, že nás Bělá mírně podcenila,“ dodal.

Po vyrovnaném úvodu, kdy Bělá dotahovala těsné vedení Mimoně, se hosté gólově odpoutali, zejména díky střelecké formě Havla, až na poločasový rozdíl 4 branek.

Do druhé půle nastoupila Bělá s vervou a náskok hostů postupně mazala. Mimoňským se nedařilo bránit útočné akce domácích a nejenže jim umožnili vyrovnat, ale nechali je odskočit na rozdíl 2 branek. Utkání se však postupně opět vyrovnalo a soupeři se o vedení přetahovali až do samého konce. V poslední vteřině, za stavu 28:28, byl odpískán faul a sedmimetrový hod na branku domácích. Zodpovědnost na sebe vzal Opustil, trestný hod proměnil a udělal tak ráznou tečku za dramatickou podívanou.

„Všichni hráči zaslouží pochvalu za bojovnost a celkově dobrý výkon,“ pochválil své svěřence na závěr František Stárek.

Jiskra Mimoň nadále zůstává na posledním místě tabulky, bodově se však znovu dotáhla na předposlední Liberec Handball. O příčku výše je Havlíčkův Brod, který má o bod více. Naděje Jiskry na záchranu tedy ještě žije. Čeká ji ale velice těžký los. Zbývají už jen 3 kola, v tom příštím (4. května) hostí Mimoň šesté Ústí, pak jede na půdu druhého Chodova a sezonu uzavře domácím utkáním s doposud nejlepším týmem soutěže Lokomotivou Louny.



Bělá p. B. - Mimoň 28:29 (12:16)

Sestava Jiskry: Häcker – Hrabica (4), Havel (11), Opustil (7), Kvapil (2), Rajchl (1), Primus (1), Rozbora (3).