Mimoň šla do vedení po čtvrt hodině hry, kdy penaltu proměnil Patrik Matušek. „Na začátku je potřeba říct, že nám chybělo pět kluků ze základní sestavy. To je na nás velká ztráta. Doplnili jsme to sice mladíky z dorostu, ale je prostě vidět, že na dospělý fotbal to ještě není. Začali jsme dobře, byli aktivní a tlačili se dopředu. Jenže nám začaly docházet síly,“ přiznal Marek Steinfest, trenér Mimoně.