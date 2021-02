„K zápasům zodpovědně přistoupili starší kluci. Mohli jsme hrát na tři lajny a bylo to znát. Zkušenější pak měli více sil a na hřišti to bylo vidět,“ pochvaloval si David Derka, kouč České Lípy.

Deset branek Pardubicím, sedm Liberci. Ačkoliv první třetiny se zase tak nepovedly, celkově si Lípa šest bodů zasloužila. „V Pardubicích nám nevyšla první třetina, tam byl soupeř lepší. Pak se to otočilo a my zaslouženě vyhráli. Proti Liberci nás nevyšel konec první třetiny. Ale jinak jsme byli lepší,“ podotkl Derka.

Na play-off už to Lípě stačit nebude. Ale vyhnout se bojům o udržení? To je velmi blízko. Přesto není vyhráno. „Víme, že do play-off už se nedostaneme. Jak už jsem řekl, hodně nás mrzí domácí porážka s Pardubicemi. Nechceme ale hrát play-down. Jsme blízko. Myslím si, že pokud teď vyhrajeme v Ostravě, tak by mělo být hotovo,“ dodal David Derka. Utkání v Ostravě se hrajev neděli 28. února.

Lípu můžou z desátého místa sesadit ještě dva týmy. Aktuálně jedenácté Pardubice, které mají o pět bodů méně, ale také tři zápasy k dobru. Teoreticky ještě může zlobit dvanácté Brno. To má stejně odehraných zápasů, ovšem ztrácí šest bodů.