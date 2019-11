V pátečním utkání Česká Lípa měla jediný cíl – odčinit ztrátu s Královskými Vinohrady a s nováčkem z Brna urvat tři body. Na ty si Severočeši mohli myslet dlouho, v zápase dokonce třikrát vedli, jenže Brno dotáhlo duel do prodloužení, které po čtyřiceti vteřinách rozsekl hostující Nagy.

„Soupeř chtěl opět mnohem více vyhrát než my. My jsme si šli zahrát, soupeř vyhrát. To je opravdu velký rozdíl,“ řekla jednoznačně po utkání s Brnem trenérka České Lípy Lenka Bartošová.

Šéfka českolipské střídačky nemohla mít úsměv na tváři ani po neděli, kdy její mužstvo prohrálo i ve Střešovicích, tentokrát 11:6. Přitom ještě na prahu třetí třetiny byl stav 4:4. Jenže domácí během patnácti vteřin odskočili na rozdíl dvou branek a byť Česká Lípa ještě snížila, vyrovnat se jí už nepodařilo a inkasovala dalších pět branek.

Českolipští tak z posledních tři utkání vytěžili jediný bod a v tabulce spadli na nepostupové deváté místo. 1. prosince na tým čeká celek Bohemians Praha.

Superliga, 12. kolo

FBC Česká Lípa – FBŠ Hattrick Brno 7:8 pp. (1:2,3:2,3:3 – 0:1)

Branky: 12. Jirsa, 23. Vlček, 34. a 46. Ekl, 40. Tichý, 50. Jansa, 55. Krajcigr – 7. Fuchs, 11. Kůra, 25. Hronek, 35. J. Procházka, 48. Grábl, 53. a 58. Sládeček, 61. Nagy. Rozhodčí: Valenta, Žďárský. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 343. Střely na branku: 29:14.

Superliga, 13. kolo

Tatran Střešovice - FBC Česká Lípa 11:6 (4:3,0:1,7:2)

Branky: 5. Šindelář, 11. Novák, 18. Langer, 20. Šindelář, 41. Kolísko, 42. Šindelář, 50. Kolísko, 56. Meliš, 56. Langer, 56. Meliš, 58. Tlapák - 1. Ekl, 10. Ekl, 18. Krajcigr, 27. Jansa, 47. Mlejnek, 60. Štěrba. Rozhodčí: Kačer - Vašíček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváků: 136.