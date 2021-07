V zámeckém parku v Doksech, který propůjčil zázemí pro závod smíšených sprintových štafet, se postavilo na start 26 týmů složených vždy ze dvou žen a dvou mužů. Závod ovládli stylem start – cíl Švédové následovaní Nory a Švýcary. Češi v sestavě Knapová, Nykodým, Král a Janošíková dýchali celý závod na záda nejlepším. Nakonec skončili v odstupu minuty a půl od vítězů na pátém místě.

Sprintový štafetový závod zahajuje hromadný start žen na prvním úseku, druhý a třetí úsek obstarávají muži a závěrečný úsek, v jehož cíli se rozhodne o medailistech závodu, běží opět ženy. Formát štafet patří mezi nejrychlejší orientační disciplíny, technická náročnost nebývá tak vysoká, ale o to víc je podstatná rychlost, soustředěnost a vyvarování se chyb. Ženy se musely vypořádat s tratí na 3,7 km, muži pak o 0,6 km delší. Švédští závodníci za sebou suverénně zanechali zbytek startovního pole už po prvním úseku, kdy dvaadvacetinásobná medailistka z MS Tove Alexandersson přiběhla do cíle s náskokem dvaceti sekund, který její týmoví spoluběžci bez problémů udrželi. Boj o stříbrnou a bronzovou medaili už byl ale mnohem napínavější. Ve hře byly v průběhu závodu štafety Švýcarska, Norska, Česka, Dánska a Velké Británie. Na posledním úseku si nakonec vinou chyby Švýcarky Eleny Roos doběhli pro stříbro Norové a nechali zemi helvétského kříže bronz.

Český tým nastoupil do závodu ve stejné sestavě jako na květnovém Mistrovství Evropy ve Švýcarsku, kde se umístil těsně za pódiem na čtvrtém místě. Na mistrovství světa měla domácí štafeta vyšší ambice a chtěla prolomit smolnou bramborovou pozici, bohužel se jí to ale opět těsně nepodařilo. Štafetu rozbíhala Jana Knapová, která šla mapově stabilní závod a předávala na skvělém třetím místě. „Podle mě jsem šla do nejlepší volby a dneska hlavně, musím říct, nohy běžely dobře. Myslím, že jsme jako tým skvěle připravení jak fyzicky, tak teoreticky. Celý letošek je tým super, nálada je dobrá, což je podle mě jeden klíč k úspěchu,“ dodala po doběhu pardubická závodnice.

Na druhém úseku česká štafeta klesla na pátou příčku a tu už si udržela. Poslední úsek měl slovy Terezy Janošíkové nicméně hodně napínavý finiš: „Myslím, že všechny holky na finiši, na tom dneska byly fyzicky krásně a abych předváděla nejlepší světový výkon, tak to ještě nějaký kus práce bude chtít. Já jsem si rychle načetla postupy, kousla to a řekla jsem si, že to páté místo musí vyjít.“

Kromě samotného závodu nabídl nedělní program šampionátu divákům nabitý doprovodný program, a to například divácký závod v mini o-labyrintu, oficiální zahájení šampionátu a koncert O´band. Českou kulturu přiblížili divákům z ciziny například maskoti postaviček ze Čtyřlístku.

Závod sprintových štafet uzavřel sprintovou část mistrovství, která probíhá oproti lesním disciplínám převážně v městské zástavbě či parcích. Šampionát se tímto přehoupl do své druhé části a pro závodníky si připraví technicky i fyzicky náročné tratě v krásných terénech Libereckého kraje, konkrétně nejdříve krátkou trať v úterý 6. 7. u Smržovky v Jizerských horách a následně lesní štafety a klasickou trať ve čtvrtek a pátek 8. a 9. 7. v Heřmánkách. Stále je možné koupit si divácké lístky do arény a podpořit naše běžce v boji o medaile.

Michaela Šrámková