Nový Bor - MTB Maraton Bohemie je zařazený do seriálu Kellys Peklo severu 2008

Ilustrační foto | Foto: Deník

Město sklářů bude po roce opět patřit borcům na horských kolech. Už zítra odstartuje 7. ročník MTB Maraton Bohemie, zařazený do seriálu Kellys Peklo severu 2008.

Závod pořádá TJ Bohemie Nový Bor a je určen pro širokou veřejnost, od profesionálů až po amatérské jezdce a samozřejmě také pro diváky. Ti se mohou těšit na zajímavou podívanou přímo v Novém Boru na náměstí Míru, kde proběhne start i cíl. Prezentace pro závodníky proběhne od 8,30 do 10,30 hodin v kanceláři pořadatelů v základní škole na náměstí Míru. Startovné v den závodu činí 300 Kč.

Start závodu vypukne v 11 hodin. Borci na horských kolech se vydají na 55kilometrovou trať z Nového Boru směrem na Havraní skály, Cvikov, okolo Ortelu na Svitavu, Velenice, Lasvice, Šidlov, Záhořín, přes sedlo do Sloupu a přes Maxov do cíle na novoborské náměstí. Povrch trati tvoří polní a lesní cesty doplněné asfaltovými cestami. Profil trati s převýšením 1000 m není nijak náročný a zvládnou ho i začínající jezdci. Přibližně v půlce závodu v Lasvicích čeká na bikery občerstvovací stanice, dobře přístupná pro diváky i doprovod závodníků. Právě v těchto místech v okolí občerstvovačky doznala trať menších změn, kdy přibylo trochu lesních cest. Zhruba po dvou hodinách od startu, tj. kolem 13. hodiny, budou v cíli očekáváni vítězové.

První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny. Všichni cyklisti mohou bojovat o cenné body do prestižního seriálu závodů horských kol Kelly´s Peklo severu 2008. Nebude chybět dobrá hudba, spíkr, stánky s občerstvením.

Na své si přijdou také malí závodníci. Po startu hlavního závodu proběhne v 11,15 start vloženého závodu dětí v okolí cyklistického areálu. Žákovské a dětské kategorie startují zdarma.

Závod se jede za plného silničního provozu, závodníci nesmí zapomenout na povinnou cyklistickou přilbu. Více informací o závodě najdete na www.bohemie.bikebase.cz. Na www.pekloseveru.cz jsou informace o celém seriálu Kellys Peklo severu 2008. Další závod „pekelnického“ seriálu horských kol Okruhy pod Jehlou se uskuteční 8. června v České Kamenici.