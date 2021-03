Před zápasem tak nějak tušili, že play-off je ztracené. Hlavním cílem do konce sezony tak bylo důstojné odehrání zbývajících zápasů, vedení klubu už nechtělo tlačit na pilu. Přesto futsaloví Démoni natáhli dlouhou sérii porážek na číslo 12! Na půdě Mělníku svěřenci Karla Kruliše prohráli jasně 0:5, poslední Ústí na ně ztrácí jediný bod.

Futsalový klub Démoni Česká Lípa. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Prohráli jsme to v prvních dvou minutách. Pak se kluci zvedli a hráli to, co bychom měli. Naše střelecká potence nebere konce,“ kroutil hlavou Karel Kruliš, zoufalý trenér České Lípy.