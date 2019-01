Česká Lípa – Za magnet osmnáctého kola 1. ligy florbalistů je považován dnešní zápas mezi třetím FBC Česká Lípa a suverénním lídrem tabulky Sokolem Pardubice.

Štěpán Slaný (v modrobílém) by v utkání proti týmu z Pardubic neměl chybět. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Tento mač bude, stejně jako každý další, pro Českou Lípu hodně klíčový, neboť v tabulce zaujímá třetí pozici (33 bodů) s pouhým dvoubodovým náskokem na pátý Bivoj Litvínov.

„Od zápasu očekávám útočnou hru nahoru dolů, spoustu soubojů, šancí a gólů. Pardubice jsou v této sezoně naprosto suverénní, takže to bude těžký duel. My ale chceme za každou cenu vyhrát a uděláme pro to vše, už jen kvůli našim vynikajícím fanouškům," nebojí se Pardubic jeden z benjamínků domácího týmu Dominik Jansa.

V posledním střetnutí ve Žďáru nad Sázavou se nepříjemně zranil Štěpán Slaný. „Mám pohmožděné koleno, těžko se rozhýbává, ale proti Pardubicím bych na palubovce nechtěl chybět," nechal se slyšet Slaný.

Tento napínavý šlágr je na programu dnes od 20.00 v městské sportovní hale. Vedení českolipského klubu připravilo ve spolupráci s florbalovou ZŠ Partyzánská vystoupení mažoretek, roztleskávaček a mnoho dalších soutěží pro diváky.