Chotěborská je příkladem úspěšné manažerky. Spolumajitelka Černých andělů vybudovala nejúspěšnější ženský házenkářský klub v Česku poslední dekády. Most sbírá tituly už šest let v řadě a jako první český ženský tým si zahrál Ligu mistryň.

„Tato práce mě baví, protože se týká házené, kterou dělám celý život. Ale sport obecně mě baví,“ vykládá Chotěborská, která dříve házenou za Most hrála. Pak začala pro místní klub pracovat a postupně se dostala až do vedení. „Trénování mě nikdy nelákalo, na to bych asi neměla nervy,“ směje se sympatická manažerka.

Při jednání s mužskými protějšky to mívá složité. „Někdy se setkám s tím, že muži mají problém s tím, že jsem ženská. Ale lepší se to,“ těší Chotěborskou. Žen ve vrcholných funkcích je i podle ní nedostatek. „V nejvyšší soutěži jsem jen já a Daniela Sobieská ze Zlína. Ale i v zahraničí jsou většinou chlapi. Žen je málo.“

ŽENA VLÁDNE MUŽŮM

Barto šová je trenérkou českolipských florbalistů, které dovedla do Superligy. Bývalá reprezentantka přešla k mužům od žen Liberce.

„Byla jsem tam sedm let a po pravdě řečeno jsem odešla s tím, že si chci od florbalu již odpočinout. Přeci jen je ženská složka hodně náročná. Ukončila jsem kariéru, jenže to vydrželo jen tři neděle, než jsem začala trénovat muže v Lípě,“ vypráví. „Byl to nový impuls do vlastně jiného florbalu. Byla jiná motivace než při práci s ženami. Následně jsme hned první sezonu postoupili do Superligy a přidala se další motivace trénovat mezi mužskou elitou.“

Bartošová může srovnávat mužský a ženský kolektiv. „Když je nějaký problém, chlapi se pojmenují různými názvy a funguje se dál. Ženy problém řeší dlouho a ještě se přidává pomlouvání za zády. To hrozně ubližuje. U kluků je zase tvrdohlavost, kdy dostat do nich

něco je obtížné. Když jsou výsledky, tak si novotu přisvojí a říkají, jak jsou dobří. Naopak jakmile dostanete nový styl do žen, tak hrají jenom ten.“