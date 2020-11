Co říkáte na to, že sezóna ještě nezačala?

Bohužel, situace ohledně koronaviru neumožnila, abychom začali sezónu. Musíme se s tím smířit.

Letní přípravu jste ale absolvovali, že?

Rozhodně ano. Celý srpen jsme měli přípravu, v září jsme trénovali v hale. Než nám zakázali chodit do tělocvičen, jsme se připravovali na sezónu podle plánu. Byli jsme už u konce přípravy, dokonce jsme absolvovali i několik přípravných zápasů. Nastoupili jsme proti týmům, které aktuálně hrají první ligu. Pak přišla vládní nařízení a od té doby se připravujeme individuálně podle možností, které máme.

To znamená, že se vy i další hráči udržujete v kondici?

Musíme (důrazně). Pokud bychom například dva měsíce nic nedělali a seděli doma, tak není možné nějak slušně začít hrát zápasy. Tuto dobu musíme minimálně využít k tomu, že budeme pracovat na kondici. V zářijové přípravě jsme se soustředili spíše na hru s balonem, což znamená, že na kondici už nezbývalo tolik času. Dalo by se říct, že v naší soutěži pracuje na kondici každý hráč sám. Máme nastavené individuální plány, které se každý snaží dodržovat. Nemáme tolik možností a prostoru, abychom se mohli kondici věnovat společně. Záleží na každém jednotlivém hráči, jak k tomu přistoupí.

V této sezóně bude individuální přípravě extrémně důležitá, že?

Určitě. Pokud by hráč přišel do sezóny nepřipravený, tak si bude při nejmenším první měsíc zvykat na zápasové tempo. Každý tým, který chce v soutěži něco dokázat, se před startem ročníku věnuje minimálně měsíc kondiční přípravě. Nám se to v podstatě celé posouvá.

Jak to myslíte?

Musíme zapomenout na tu přípravu, kterou jsme v létě absolvovali a začínáme úplně znovu. Do doby, než nám bude umožněn návrat do haly, se připravujeme každý sám. Jakmile se vrátíme do haly, mají všechny týmy výchozí pozici prakticky stejnou, začneme s míčem. Sezóna pak ukáže, na kom zanechalo odložení soutěže větší stopy.

Jak dlouho byste potřebovali trénovat v hale před prvním zápasem?

Domnívám se, že nebudeme mít prostor toto nějakým způsobem ovlivnit. Řekl bych, že bychom potřebovali alespoň měsíc. Pokud se bude chtít soutěž dohrát v nějaký rozumný termín, tak se nebude na nic čekat. Například v pondělí nás pustí do haly a první mistrovský zápas máme v pátek nebo v sobotu. Nedělám si moc velké iluze o tom, že bychom měli přípravu v hale delší než týden, na druhou stranu, pro všechny to bude stejné.

Dá se během těch pěti šesti dnů něco stihnout?

V hale máme rezervované dva dny v týdnu, během dvou tréninků se nestihne prakticky vůbec nic. Jedinou možností je to, že by se nám podařilo dojednat více tréninků během té doby. Na druhou stranu, zájem o halu budou mít i jiné sporty. Bylo by fajn se do haly podívat každý den, což by nám dávalo výhodu proti týmům, které tak často trénovat nemohli. Pokud bychom opravu měli jen dva tréninky do prvního zápasu, tak toho moc nenatrénujeme. Budeme rádi, když si zvykneme na balon a bude nás trochu poslouchat.

Podle stránek Českého volejbalu hrajete zápas 17. listopadu, to neplatí, že?

Já si myslím, že to určitě neplatí. Podle internetu jsme měli začínat hrát někdy v polovině října. Do současné doby nemáme žádné vyjádření od svazu ohledně soutěže. Nevíme, jestli bude soutěž probíhat a pokud ano, tak v jaké podobě. V tuto chvíle informace nemáme, ale předpokládám, že pokud se začne hrát, tak pouze nejvyšší soutěže. Pokud jde o nás, tak si myslím, že nejdříve začneme trénovat až od kalendářního roku 2021. Řekl bych, že vzhledem k situaci nás zatím nepustí ani trénovat.

Je pro klub zkrácená sezóna finanční úlevou?

Pravdou je, že na současné situaci, je toto asi jedná pozitivní věc, ušetříme nějaké finanční prostředky. Každých ušetřených deset tisíc korun za trénování pro nás znamená to, že dohrajeme sezónu s menšími vlastními výdaji. Je to pro nás pomoc, ale i tak budeme mít s naplněním rozpočtu problémy. Nějaké peníze jsme obdrželi od města, ale značnou část rozpočtu si musíme shánět sami. V této době je sehnat peníze obtížné.

Pokud dojde ke snížení počtu zápasů, bude problematické dodržet reklamní plnění vůči partnerům?

Je to tak. Nedávno jsem byl na jednání s partnerem, ve kterým jsme měli domluvený nějaký příspěvek. Kvůli koronaviru došlo k odložení tohoto příspěvku. Ani pro firmy není tato situace příznivá, aby dali peníze za reklamu, kterou aktuálně nikdo neuvidí, protože se nehraje. Uvidíme, po skončení situace, zda bude mít tento sponzor dál zájem náš klub podpořit.

Zaregistroval jste, že vás nějaký sponzor kvůli koronaviru přestal podporovat?

Sponzor, který nás sponzoroval loňský rok a měli jsme dohodu i na tento rok, nepřežil první plnu pandemie koronaviru. Peníze jsme od něho už nedostali.

Pokud by došlo ke změně formátu sezóny, bude tedy snadnější skládat rozpočet na ročník 2021-2022?

Dokud nedosáhneme v dotačním programu na nějakou vyšší finanční částku, tak vždy budeme v této nesnadné situaci a lepit rozpočet jak jen to půjde. V aktuální sezóně neušetříme prakticky žádné peníze z rozpočtu, jen po sezóně budeme jako hráči platit méně ze svého.

Jednou z možností, jak získat dotace, je Národní sportovní agentura…

Patříme pod Lokomotivu Česká Lípa. O dotace se stará její předseda a podle mých informací bude žádat o dotace. Pokusíme se o to, ale otázkou je, jak budeme úspěšní.