Florbalisté České Lípy na sobotní bodový zisk nenavázali. Na půdě lídra z Vítkovic prohráli 4:12.

Florbalisté ve Vítkovicích schytali dvanáctku | Foto: Florbal Vítkovice

Vítkovičtí florbalisté si poměrně rychle po začátku zápasu dokázali vypracovat náskok. Už ve druhé minutě uspěl Marek Matejčík, jehož rána z bezprostřední blízkosti skončila v brance. V šesté minutě navýšil domácí náskok Marek Bräuer. U levého mantinelu získal míček a dokázal jej poslat do horní části branky. O necelé dvě minuty později vedli domácí 3:0, to do prázdné branky zakončoval Ondřej Sidunov. Za tohoto stavu si tým Davida Derky vzal oddechový čas a krátká pauza opravdu pomohla.



Česká Lípa zlepšila hru, začala diktovat tempo a hrála aktivněji. V čase 11:10 po dobré přihrávce Tomáše Kadlece mířil přesně Ondřej Kopič. Následně měl velkou příležitost další českolipský hráč, ale neprostřelil brankáře. To se podařilo až Jaromíru Eklovi, který technickou střelou dokázal prostřelit brankáře Součka. České Lípě se podařilo snížit na 2:3.