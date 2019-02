„Příbram vedla již před tímto kolem nad námi o 16 bodů a mohla tedy hrát s naprostým klidem beze strachu o sesazení. My jsme přijeli v devíti lidech bez řady zásadních hráčů. Ne že bych se snažil naši prohry omlouvat, určitou roli však naše neúplná sestava sehrála,“ přiznal blokař Jan Čechlovský na klubovém webu Lokomotivy.



„Ze začátku prvního zápasu byl znát respekt na síti a smečařsky se nám moc nedařilo. Naštěstí jsme se rychle oklepali a začali dotahovat. Nedá se ale říci, že bychom nehráli bojovně a s nasazením. Vcelku dobře jsme přijímali jejich podání a po roztrhání jejich vysokého bloku jsme dokázali otáčet. V určitých momentech se nám podařilo dostat se i do vedení a soupeři, jak se říká, utéct, bohužel jsme ale v žádném setu, kromě druhého v prvním zápase, neutekli dostatečně daleko. Občas našimi zbytečnými chybami, polevením a nedůsledností jsme se sami okradli o psychickou převahu nad mladým týmem, který postupně začal těžit z našich málo precizních útoků,“ ohlédl se za soubojem Čechlovský. „Velký problém nám způsoboval útok středem, a to jak náš, který se objevoval velmi sporadicky, tak jejich, který se objevoval méně sporadicky, byl ovšem z naší strany jen sporadicky zablokován. Přesněji asi jednou. Na podání se nám vcelku dařilo a náš úkol riskovat servis vycházel, soupeř ale i z nepřesné přihrávky dokázal úspěšně odútočit.“



Ve druhém utkání už Českolipští neuhráli ani jeden set. „Nálada na hřišti byla ospalá a trvalo nám, než jsme se dostali do hry. Naštěstí na tom byl soupeř podobně, takže jsme se vyšší hrou nižší úrovně postupně prokousávali zápasem. Náš sinusoidický výkon však nestačil a pro výhru by bylo bývalo potřeba hrát jen v pozitivních hodnotách naší křivky. Navzájem jsme si v průběhu setů vyměňovali vedení, a když se blížila koncovka, tak jsme se málo rvali a rozhodně na naší straně hřiště nebyla znát chuť vyhrát, ke konci místy už ani hrát. Bohužel se nepovedlo vybojovat ani set útěchy.“