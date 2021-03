„O konci letošní sezony první ligy se rozhodlo už 1. února. Prostě přišlo oficiální stanovisko, že už se soutěž prostě nerozběhne. Vše tedy bude směřovat k té následující,“ prozradil Jan Javůrek, trenér českolipské Lokomotivy.

V klubu přitom věřili, že si prvoligové zápasy užijí. Ovšem čas plynul, situace se nezlepšovala a naděje se zmenšovala. „Když končila druhá vlna, tak jsme měli informace o nastavených možnostech. Poprvé se mělo začít 1. prosince, pak 1. ledna. Poslední termín byl prvního února. Hodně jsme tomu věřili v prosinci, kdy se na chvilku mohlo trénovat i v hale. Před Vánoci se to ale ukončilo a přestali jsem v tělocvičně trénovat. Tréninky v rouškách navíc nebyly vůbec příjemné,“ zavzpomínal Javůrek.

Českolipský volejbal si tak na zápasy ve druhé nejvyšší soutěži musí ještě počkat. „Samozřejmě nás to mrzí. Připravovali jsme se a nakonec to nezačalo. Ovšem všechno zlé je pro něco dobré,“ zdůraznil Javůrek. Lokomotiva bojovala s financemi, díky zrušené sezoně dokázala něco pošetřit. „S financemi jsme se docela prali. Troufnu si říct, že do dalšího sezony bude naše finanční hledisko lepší. Obavy mám ale o herní stránku. Máme mladý tým a nikdo neví, co s ním udělá ta dlouhá pauza. Herní praxe s míčem prostě bude chybět,“ zakroutil hlavou.

Podmínky ve všech týmech stejné? Zapomeňte, některé mají výhodu. „Jde hlavně o rezervní týmy extraligových klubů. Mají poloprofesionální smlouvy a můžou trénovat. Naše pozice je v tomhle ohledu těžší. Starší hráči se s tím nějak poperou, uhrají to zkušenostmi. Problém ale může být u těch mladších,“ konstatoval Javůrek.

Dlouhá pauza se může na sportovcích projevit také jiným způsobem. Mít volné víkendy a v týdnu po práci nechodit trénovat? Na to se dá lehce zvyknout. „Nemám informace, že by někdo chtěl skončit. Věřím, že se kluci těší a něco pro sebe dělají. Doufám, že to na někom nezanechá nějaké stopy. Jako třeba nárůst váhy,“ pokrčil Javůrek rameny.

Po přechodu do první ligy se z hrajícího trenéra stal pouze trenér. „Rozhodl jsem se už před startem první ligy. V takové soutěži už se nemůžete věnovat něčemu na půl. Je potřeba, abych byl trenérem na sto procent. Bylo by těžké do toho zasahovat přímo ze hřiště. Nechám to na mladších, myslím si, že na takové úrovni už do toho herně nebudu zasahovat,“ zasmál se. Javůrek však rozhodně nechce sedět jenom doma. Snaží se být aktivní, jak to jen jde. „Jednou denně se snažím chodit s kočárkem, občas si zacvičím. Jinak se toho nedá moc dělat. Ale hrát už nebudu, takže u mě to tak vadit nebude,“ podotkl.

Nová sezona by měla začít v září. Čas na přípravu by měl být podle Javůrka poměrně dlouhý. „Jestli v září budeme hrát? V téhle době nemůžeme být o ničem přesvědčení. Je to hrozně těžké. Pokud se v září začne, letní příprava musí být delší. Nebudou stačit dva týdny, nutné budou dva měsíce. Věřím, že venku už bude možné sportovat, otázka je, co nám dovolí pak v hale. Pokud se spustí tělocvik na školách, mělo by se trénovat i uvnitř,“ kouká směrem do budoucna.

Největší problém hrozí právě u dětí. Skoro roční pauza ve sportování bude sakra znát. V negativním slova smyslu. „Z pohledu sportu je to škoda, z pohledu imunity a zdraví dětí je to taky škoda. Nejsem ale epidemiolog, nevím, co je a není nebezpečné. Každopádně bude velmi těžké děti přesvědčit, aby se ke sportu vrátili,“ obává se Javůrek.

Jak trenér volejbalistů České Lípy tráví aktuálně volný čas? „Volejbal samozřejmě hodně chybí. Koncem roku se nám narodilo miminko. Volné víkendy jsou teď naprosto skvělé, můžu se věnovat rodině. Na druhou stranu se těším, až se budu moct na volejbale odreagovat. Ale to platí pro jakýkoliv sport. Snažíme se sportovat, jak to jen jde. V zimě to byly běžky, teď už bude čas na kolo,“ dodal na závěr.