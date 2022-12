"Nádherná sportovní hala v Dolních Břežanech byla dějištěm Mistrovství ČR mladých závodníků do 7. kyu. Sport Relax byl oslaben o tři nominované závodníky, ale i přes tento handicap se dařilo skvěle. Ačkoliv toto mistrovství je vstupní zónou do větších závodů, bereme to jako skvělou přípravu. Velmi nás zajímají technické disciplíny kihon a kumite, kde jsme vybojovali 10x cenných kovů. Chci poděkovat všem našim svěřencům za parádní výkony a věřím, že to byla dobrá zkušenost," vyjádřil se šéf českolipského klubu Pavel Znamenáček.