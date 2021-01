„O návratu jsme se s Karlem Krulišem bavili tak trochu už v létě. Měl velký zájem, abych se vrátil. Pro mě ale tehdy byl prioritou velký fotbal. Teď se ale doba změnila, fotbal v nižších soutěžích se hrát nedá. Takže jsme se vrátili k našemu letnímu tématu a celkem rychle se domluvili. Vrátil jsem se po roce a půl,“ prozradil Hrubý.

Ten aktuálně patří do kádru fotbalistů Vysokého Mýta, kde se hraje divize. Hrát přitom ještě futsal? Nemožné! „Ve Vysokém Mýtě prostě nechtěli, aby během fotbalové sezóny hráči hráli ještě fotbal. Futsal jsem v poslední době aktivně nehrál. Když se pak fotbal zakázal, zašel jsem si občas zatrénovat a fustalovým týmem Nejzbach Vysoké Mýto,“ pokračuje.

Rok a půl bez futsalového zápasu. Staronová posila Démonů přiznává, že první tréninky nebyly ideální. „Abych pravdu řekl, první dva tréninky jsem s tím trochu bojoval. Je potřeba si zase pořádně zvyknout. Kabina se za ten rok a půl rozrostla o pár nových kluků. Všechny neznám, ale všichni jsou tady v pohodě. Věřím, že do prvního zápasu, který hrajeme příští pátek proti Mělníku, se zase dokážu plně přepnout. Doufám, že na hřišti pomůžu, protože hned tenhle zápas je strašně důležitý,“ zdůraznil.

Hrubý se do futsalového kolotoče vrací v koronavirové době. Ta poznamenala vrcholové sportovní soutěže po celé republice. „Mám malou, čtyřměsíční dcerku. Na jednu stranu jsem byl rád, že bylo trochu volna a já s ním mohl trávit více času. Po sportovní stránce je to ale šílené. Sice se nějak udržuji, ale myslím si, že všem už chybí trénování, hraní zápasů. Prostě to, na co byl člověk zvyklý,“ zakroutil hlavou.

Démoni se chtějí prokousat do play-off. Všichni v českolipské futsalové kabině věří, že se to podaří. „Můj cíl? V každém zápase to mám úplně stejně. Kdo mě zná, tak ví, že nesnáším porážky. Takže bych chtěl prostě vyhrát co nejvíce zápasů. Myslím si, že nejen Karel, ale všichni tady chceme co nejlepší umístění v základní části,“ dodal na závěr.