Bomba, pecka, paráda! Prvoligový volejbal se po letech vrací zpět do České Lípy. Volejbalisté českolipské Lokomotivy se totiž s předstihem dočkali vysněného návratu do 1. ligy, kam je posunuly výtečné výsledky ve 2. lize a předčasné ukončení aktuálního ročníku. Vedení Českého volejbalového svazu Lokotku přizvalo do vyšší soutěže a oddíl, kterému šéfuje předseda Petr Dobíhal, nabídku na účast ve vyšší soutěži s chutí přijal.

Lokomotiva Česká Lípa bude hrát v další sezoně1. ligu. Jak vám to zní?

Parádně! Je to nádhera! A odměna za veškerou práci a dřinu, kterou lidé v našem klubu absolvují. Oficiální to bude až na začátku dubna, ale už teď máme na první ligu licenci a máme tak zelenou. Předčasný postup byl nabídnutý vítězům třech druholigových skupin a my se rozhodli, že nabídku přijmeme. Nešlo o nějaké dlouhé přemýšlení. Z první ligy zároveň nikdo nesestoupí, více týmů by mělo zvýšit atraktivitu soutěže. V České Lípě už se první liga hrála v nedávné minulosti po dobu čtyř sezon. Teď se to vrací.

Lokotka ovládla skupinu B s náskokem třiadvaceti bodů. Jak se vám předčasně ukončená sezona hodnotí? Je vůbec něco, co se v ní nepovedlo?

Není (smích). Až na pár zádrhelů v ní opravdu vyšlo vše na jedničku, vlastně všechno šlapalo tak, jak mělo. Za postup patří obrovské díky hlavně hrajícímu trenérovi Janu Javůrkovi a jednotlivým hráčům. Postup je cennější i díky tomu, že si ho vybojovali převážně kluci, kteří přímo z České Lípy pocházejí. I proto nechceme kádr nijak měnit, do první ligy půjdeme ve stejném složení. Ať si účast nahoře užijí hráči, kteří si ji vybojovali. Pokud přijde někdo nový, tak jen aby nahradil Honzu Javůrka, který chce mužstvo vést od lajny. Mluvíme tak o jedné, maximálně dvou posilách.

Postup do vyšší soutěže ale přináší i hodně starostí. A za současné situace dvojnásobně. Firmy se teď nebudou hrnout za tím, aby podporovaly sportovní kluby. Samy bojují o přežití. Jak to vidíte vy?

My už to pociťujeme teď, jeden z našich předních sponzorů pozastavil svoji činnost. Ano, finance jsou hlavním problémem, ale už jsem absolvoval jednání se Štěpánem Slaným (radní města Česká Lípa, pozn. red.) a město sport v žádném případě nechce nějakým způsobem položit. Máme zažádáno o dotaci a rozpočet již je schválený, tudíž by k nám peníze měly doputovat. Zároveň ale máme velice skromné hráče, kteří situaci ohledně financí v oddíle chápou a moc nám pomáhají.

Jak konkrétně to vypadá?

Třeba na venkovní zápasy jezdí svými auty, aby klub nějaké peníze ušetřil. Kluci do první ligy chtějí a brali to i tak, že jsou v nejlepších letech, takže nahoru půjdou za všech okolností. Nemůžeme po nich ale chtít, aby platili rozhodčí a halu, nějaké peníze potřebujeme. Věřím, že je získáme. Vše tomu nasvědčuje.

Dalším problémem se může zdát hala. Bude se hrát v České Lípě?

V Zákupech hrát nechceme. Budeme bojovat o to, abychom zápasy mohli odehrát v hlavní českolipské hale. My jsme se tam doposud příliš nehrnuli, nebylo to zapotřebí, ale stará hala první lize už nevyhovuje. Je zapotřebí vyšší strop i větší zázemí pro diváky. A těch na naše zápasy chodilo dost. Bude to komplikace asi pro všechny sporty, ovšem jsme klubem v České Lípě, proto bychom tam také rádi hráli. Nechceme ztratit výhodu domácího prostředí. Sem tam bychom klidně mohli trénovat ve staré hale, ale na zápasy v ní to není.

Je klub nastavený tak, aby mohl hrát 1. ligu dlouhodobě?

Nemyslím si, že je postup do první ligy jakousi jednorázovkou, nechceme být za rok zpátky ve druhé lize. Jasně, nebudeme vyhrávat každý zápas, jak tomu bylo teď, ale nehodláme hrát v lize druhé housle. Vidím to na dlouhodobější účast.

První liga se do České lípy vrací po pěti letech. Vy si tehdejší prvoligovou účast pamatujete. Jak tenkrát Lokomotiva válčila?

Ty časy si pamatuji velmi dobře (smích). Začali jsmev roce 2010, byl to můj první rok ve funkci předsedy volejbalového oddílu. Hráli jsme v Zákupech, pak se otevřela nová hala v České Lípě. Vzpomínám si na exhibici s Duklou Liberec, nikdy jsem tolik lidí na volejbale v České Lípě neviděl. Jsem hodně rád za to, že se první liga do České Lípy může vrátit. Pokračujeme v tom, co tu už před pár lety bylo.

Teď k mládeži. Lokomotiva disponuje pěti kategoriemi. Daří se vám navyšovat počty dětí?

Trenérů máme dost, dětí by ale mělo být ještě víc. Samozřejmě děláme nábory, spolupracujeme se školami, pořádáme schůzky s rodiči, ale volejbalový nábor je trochu specifický oproti náborům v jiných sportech. U dětí zprvu rozvíjíme všeobecný pohyba vztah ke sportu. Až někdy kolem páté třídy s nimi můžeme absolvovat první volejbalové kroky. Do té doby ještě nemají dostatečně vyvinuté zápěstí. Není to zkrátka fotbal nebo florbal, kde dáte dětem v jakémkoliv věku míč nebo florbalky a mohou hned hrát. Na nábor nám přijde třeba sto dětí. Na trénink jich pak dorazí šedesát a pravidelně jich začne fungovat pětadvacet. A většina z nich se pak v dorosteneckém věku rozprchne do jiných regionů za studiem.

Škodí v tomto ohledu České Lípě fakt, že ve městě není sportovní škola?

Nevím, jestli to městu úplně škodí, ale určitě by bylo lepší, kdyby tu byla.V okrese by pak zůstávalo daleko víc mladých, čímž by šel celý region sportovně nahoru.

Ještě k vám. Jak za nouzového stavu trávíte volný čas?

Epidemie koronaviru mi zatím, naštěstí, nepřerušila zaměstnání, takže chodím normálně do práce. Mimo ní se starám o administrativu v našem klubu, ve kterém je pořád něco na práci. Teď navíc přibyly starosti ohledně toho, abychom pro A-tým zajistili nejlepší podmínky pro první ligu. Já ale říkám, že jsou to takové ty příjemné starosti, které dělám moc rád (smích).

Petr Dobíhal

Datum a místo narození: 9. srpna 1964 v České Lípě

Dosažené vzdělání: středoškolské s maturitou

Zaměstnání: podnikatel

Oblíbené jídlo: biftek

Oblíbené pití: Plzeň

Oblíbená kniha: Hotel, Kola a Letiště (Artur Hailey)

Oblíbený filmový žánr: akční