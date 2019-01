Nový Bor - Dělá šachy dobrodužnými. Fanoušci ho zbožňují pro jeho netradiční útoky plné obětí. Šachovým velmistrem se stal ve 13 letech jako pátý nejmladší velmistr v historii šachového sportu a této planety. V současnosti okupuje třetí desítku světového žebříčku.

Viktor Láznička a Richard Rapport v Novém Boru. | Foto: Petr Boleslav

Tak trochu zázračné dítě, osmnáctiletý maďarský šachista ze světové špičky Richard Rapport tento týden rozdává radost ze šachové hry v Novém Boru. Je totiž hlavní hvězdou Novoborské šachové Corridy, kterou pořádá místní šachový klub. Rapporta přivezl do Boru jako soupeře pro českého velmistra Viktora Lázničku, se kterým se mladý maďarský divoch během týdne utkává.

„Když jsme o něm poprvé uvažovali, lákalo nás to, že bychom mohli přivézt nějakou mladou naději, protože Richard byl a je světovou jedničkou hráčů do 18 let," popisuje Viktor Novotný, viceprezident Novoborského šachového klubu.

Dalším lákadlem pro Novoborské bylo to, že Rapport by mohl být sice silným soupeřem pro českého velmistra Viktora Lázničku, ale nikoliv jasným favoritem. „Takový souboj slibuje vyrovnanou konfrontaci pozičního a superpevného stylu Viktora proti mladému divochovi. Mezitím Richard ale stále pozičně rostl, takže dnes tu máme nejmladšího zástupce světové extratřídy."

Maďarský mladík proslul ve světě především netradiční hrou plnou útoků a obětí, která mu získala davy příznivců. „Právě také jeho styl hry nás oslovil. Baví diváky, kteří se na jeho hru dívají," upřesnil Novotný.

Je mladý Maďar zázračným dítětem? „Spíš bych řekl, že on je normální dítě, které se hodně věnovalo šachům. Proto je tak zázračně vysoko, protože tomu dává opravdu hodně," popisuje osobní dojem ze šachové hvězdy Viktor Novotný. „Poprvé jsem ho zaznamenal, když mu bylo deset dvanáct let a nastupoval za B-výběr reprezentace Maďarska a hrál také na evropském klubovém poháru s velmi dobrými výsledky. Takže určitě patří mezi největší talenty světového šachu, ale že by v nějakých jiných ohledech byl zázračným dítětem, to netuším."

Osmnáctiletého Maďara sleduje v Novém Boru i místní šachová líheň. Partie s Viktorem Lázničkou komentuje pro diváky mezinárodní mistr Pavel Šimáček . „Je to velké poučení pro malé šachisty, když mohou objevovat, co všechno se skrývá za každým tahem," pochvaluji si Novotný, který je též prezidentem Českého šachového svazu.

Maďarskou hvězdu mohou diváci v Novém Boru sledovat ještě dnes a zítra. Kromě dvou posledních partií s Viktorem Lázničkou se zúčastní také Fejfarova memoriálu, tradičního turnaje v bleskovém šachu.

Richard Rapport v Novém Boru

sobota 4.10.: partie č. 5 proti V. Lázničkovi (od 16 hodin) + Fejfarův memoriál (bleskový turnaj).

neděle 5.10.: partie č. 6 (od 16 hodin) + slavnostní zakončení.