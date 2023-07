Vyhráli jste okresní soutěž a postoupili do přeboru. Takže sezonu musíte hodnotit kladně, viďte?

Sezona to byla pěkná a dobrá. Když jsme vyhráli podzimní část, tak se celý mančaft domluvil, že by byla škoda to neudržet do konce soutěže. A povedlo se, takže super (úsměv). Kluci si to vykopali s přehledem. Poslední zápas na Lokotce byla z naší strany taková úsměvná tečka celé sezony.

Zahrádky slavily postup do okresního přeboru.Zdroj: archiv klubuHádám, že oslavy byly velké…

To je jasné. Rozlučka, kde slavíte postup, se oslavilo opravdu pořádně (smích). Spousta jídla, piva a dobrá společnost s manželkami a přítelkyněmi až do ranních hodin.

Co celý tým, podle vás, v poslední sezoně zdobilo?

Asi to, že jsme hráli až do konce, prostě do chvíle, než sudí pískl konec. Byly zápasy, kde jsme prohrávali o dva góly. Ale kluci to nevypustili a nevzdali a vždy to otočili do vítězného konce. Tým chtěl prostě vyhrávat a postoupit.

Kdy zahájíte letní přípravu?

Začneme zhruba za týden. V létě je to náročné. Je hodně dovolených, takže docházka bude slabší. Ale na zápasy budeme připraveni. Hlavně budeme trénovat co nejvíce s míčem.

Jaké cíle si dáváte v roli nováčka?

Cíl? Chtěli bychom jako nováček překvapit, rozhodně nechceme být na chvostu tabulky (úsměv). Myslím si, že v přeboru se dá hrát opravdu s každým.

Bude se nějak měnit váš hráčský kádr?

Nikdo neodešel hrát někam jinam, na tom jsme se dohodli už v zimě. Máme do obrany tři nové hráče. Jak bylo známi, měli jsme nejstarší stopery na okrese (úsměv). Ale dostali jsme ve finálové skupině pouze 19 branek. To něco znamená, za to jim patří velký dík. Všichni ale zůstávají v Zahrádkách.

Lokotka po sestupu očekává další starosti. Jak bude vypadat kádr?

V jaké kondici je aktuálně fotbal v Zahrádkách?

Každý vesnický fotbalový spolek je nezisková organizace. My nejsme výjimkou. Z velké části jsme závislí na dotacích od obce. Je to důležité v tom smyslu, abychom tady ten fotbal mohli hrát. Bez dotací by to bylo hodně špatné. Fotbal hrajeme díky obci.

Hodně se mluví o tom, že na Českolipsku prostě chybí hráči. Jaký je váš názor?

Hráčů je dost, ale fotbalistů je málo (úsměv).My tady třeba máme šestnáctileté kluky, ale také 66letého Míru Bardu, který hraje pravidelně. Za to mu musím vzdát hold. Ale zpět k vaší otázce. Hráči nejsou nikde, fotbal na okresech upadá, hráči stárnou a málo klubům se podaří sehnat někoho nového. Navíc je mi na nic z toho, když se v okrese přetahují hráči za nehorázné peníze a pak navíc dostávají peníze i za samotné zápasy.

A také se mluví o tom, že současná generace mladých hráčů nemá k fotbalu a tréninkům takový vztah, jako to bylo dříve. Souhlasíte?

Taková je bohužel doba. Mladí kluci hrají za žáky, pak přijde puberta, mají jiné zájmy a s fotbalem skončí. Znám dost kluků, co nevydrželi u fotbalu ani u jiného sportu. Disciplína, docházka nebo nějaká zodpovědnost? Tak to vůbec.

Potvrzeno! Lindava kývla na postup. Na co si musí dát pozor?

Ještě se vrátíme k vašemu týmu. Našel by se někdo, kdo hráčsky vyčníval?

Nesluší mi někoho vyzdvihovat nad ostatní. Makali všichni. Zkušenější pomáhají a radí mladým, aby to šlapalo.

Co všechno máte na starosti ve funkci předsedy klubu?

Máme to tu všichni rozdělené. Já dělám administrativu, která se týká FAČRu, OFS a další věci okolo klubu. Dvakrát až třikrát týdně jsem na hřišti. Ostatní lidé z vedení se podílejí na sekání hřiště opravě a údržbě budovy kabin a hřiště.