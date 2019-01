Nový Bor - Etapy jeho života jsou vlastně kapitoly v dějinách orientačního běhu v Československu a České republice.

Jaroslav Křtěnský. | Foto: archiv OK Jiskra Nový Bor

V „orienťáku" totiž závodí od samotného vzniku tohoto sportu u nás. Je zřejmě jediným dosud žijícím a stále ještě aktivním závodníkem, který pamatuje vznik orientačního běhu a který se současně zúčastnil prvního mistrovství Československa v roce 1952.

To je jen stručná vizitka sedmasedmdesátiletého orientačního běžce Jaroslava Křtěnského. Za celá léta působení v hnutí orientačních běžců reprezentoval vždy jen jeden klub OK Jiskra Nový Bor. V sobotu byl v Turnově na O-Gala, slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců v orientačních disciplínách, uveden do Síně slávy Českého svazu orientačních sportů. Oficiálně se z něj stala legenda.

Jaroslav Křtěnský má k dnešnímu dni naběháno 49 500 kilometrů (pro srovnání: délka zemského rovníku činí asi 40 075 kilometrů), účastnil se 1732 závodů v orientačním běhu.

Za dobu své sportovní kariéry dosáhl také řady významných sportovních úspěchů. „Byl jedním z prvních reprezentantů Československa v orientačním běhu, několikanásobným mistrem republiky, v roce 1972 mu byl udělen titul Mistra sportu jako jednomu z prvních orientačních běžců," popisuje Miroslav Beránek, jednatel OK Jiskra Nový Bor. „K nejlepším patřil i v pozdějším věku. Dlouhá léta nu nás kraloval své veteránské kategorii, jen letos se pro zdravotní problémy musel spokojit „až" se 3. místem v kategorii H75 v žebříčku B Čechy."

Za největší úspěch Jaroslava Křtěnského lze považovat účast ve finále A na Veteránském mistrovství světa 2001 v Litvě, kde získal pro Českou republiku stříbrnou medaili a kde ve své kategorii pokořil 202 soupeřů, převážně zkušených Skandinávců.

Vedle sportovních výsledků byl dlouhá léta i významným svazovým a klubovým funkcionářem, rozhodčím I- třídy, kartografem a jako trenér I. třídy vychoval řadu nadějných závodníků. Byl u zrodu původně třídenních a později pětidenních mezinárodních závodů Bohemia, které OK Jiskra Nový Bor pořádá až doposud.

Byl u zavedení nové časomíry

„Byl u všeho, kde se rozhodovalo o něčem novém pro náš sport. Třeba o použití elektronické časomíry Emit při mistrovství světa v roce 1998 a následně o pořízení časomíry Sportident, kterou měl klub OK Jiskra Nový Bor jako první v republice," dodal Miroslav Beránek.

Kromě Jaroslava Křtěnského byl na sobotním galavečeru orientačních běžců oceněn také další závodník OK Jiskra Nový Bor, čerstvý mistr světa v MTBO Kryštof Bogar, jenž se stal bezkonkurenčně nejlepším závodníkem roku ve své kategorii. Všem gratulujeme!