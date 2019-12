/ROZHOVOR/ Vyhráli překvapivě nad Spartou a od té doby nic. Florbalisté České Lípy jsou v Superlize z formy, prohráli už čtyři zápasy v řadě. Naposledy nestačili na Bohemians, v Praze v neděli padli 3:7. „Trápíme se, nedaří se. Rozhodně se ale nebojíme, že bychom následující klíčový víkend nezvládli,“ říká odhodlaně českolipský obránce Štěpán Slaný.

Štěpán Slaný ve druhém barážovém zápase s Kladnem. | Foto: Deník/Vít Černý

Čtyři zápasy, čtyři prohry. Triumf nad Spartou vám paradoxně spíš uškodil. Co se děje?

To kdybych věděl (smích). Je to takové trápení, leží na nás deka. Nevede se střelcům, ani brankáři nemají optimální období, prostřídali jsme všechny tři. Začátek sezony jsme přitom měli povedený. Dopředu se nám vedlo. Teď nám útočná síla chybí. Neproměňujeme vytvořené šance.