„Očekávali jsme, že zápasy budou přinejmenším velice vyrovnané. Naše předpoklady se začaly potvrzovat hned od začátku prvního setu, kdy jsme sice odskočili do malého trháku, ale mužstvo Hronova si manko dotáhlo a donutilo nás i ke střídání na postu nahrávače. Po oddychovém čase a zvýšené agresivitě se nám podařilo vyhrát první set. Druhý a třetí jsme již zvládli s větším klidem,“ popsal první utkání českolipský Petr Žirovnický.

Do druhé bitvy šla Česká Lípa v pozměněné sestavě, která zvládla excelentně první set. „Samozřejmě pak ale přišel náš klasický českolipský druhosetový dýchánek a tudíž jsme si sobotní odpoledne malinko zkomplikovali. Ve třetím a čtvrtém setu jsme se po velice důrazné trenérské domluvě vrátili do již dobře známých zajetých kolejí a díky kvalitnímu servisu a následující precizní obraně nakonec dovedli i druhé utkání do vítězného konce. Opět se budu opakovat, ale děkujeme všem za výbornou atmosféru, kterou jste nám vytvořili! Těšíme se na vás za čtrnáct dní,“ uzavřel hodnocení spokojený Žirovnický.

Lokotka tak dál pokračuje ve vítězné sérii, 2. lize skupině B momentálně kraluje s náskokem třiadvaceti bodů. Na řadě je Žďár nad Sázavou, hraje se 14. března v České Lípě.

Sestava Lokomotivy: Basl, Beneš M., Beneš O., Beránek, Filinger, German, Charousek, Javůrek, Jedlink, Macháček, Melich, Rataj, Žirovnický.